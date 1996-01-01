Из чего складываются миллиарды

Администрация Приморского края подвела итоги внешнеэкономической деятельности края в 2004 г. Окончательные цифры и по внешней торговле, и по инвестициям будут известны в марте.

Если верить статистике, в ушедшем году в Приморье наблюдался всплеск внешнеэкономической активности: в 2004 г. было зарегистрировано более 8 тыс. участников внешнеэкономической деятельности, а год назад их было около 2,5 тыс. Правда, прокомментировать причины этого власти затрудняются. Как и в прежние годы, более 60% участников ВЭД на Дальнем Востоке работают в Приморье. Скорее всего, это связано с тем, что часть импортируемых в край товаров идет потом в другие регионы России. В частности, это касается легковых автомобилей и другой техники, а также продуктов питания.

Досье Согласно данным ДВТУ и Приморского краевого комитета госстатистики, внешнеторговый оборот края в 2004 г. составил около $ 2,762 млрд (более чем в 2 раза больше, чем в 1999 г., и +45% к 2003 г.). Экспорт - более $ 1,068 млрд (+13,8% к 2003 г.), импорт - около $ 1,694 млн (+75,3%).

Довольно неожиданный итог: по объемам внешнеторгового оборота с Приморьем на первое место вышла Япония, опередив прежних лидеров КНР и Республику Корея. Всего же Приморье торговало с 82 странами. Доля Японии в объеме внешней торговли Приморья составила 35% ( более $ 863,6 млн), КНР -30% ($ 741,4 млн), Республики Корея - 18% ($ 438,0 млн), США - 4% ($ 87,2 млн). На остальные страны приходится всего 13% внешнеторгового оборота.

В целом товарная структура экспорта сохранила сырьевую направленность. Это рыба и морепродукты, древесина, черные и цветные металлы, уголь, продукция из бора, свинцовые, цинковые и вольфрамовые концентраты, швейные изделия (с южнокорейских швейных фабрик), металлолом, тракторы, автобусы, легковые и грузовые автомобили и др. Правда, несколько увеличился экспорт пиломатериалов и рыбного филе.

Импорт традиционно представлен транспортными средствами и оборудованием, текстилем и обувью, продуктами питания, металлами и изделиями из них. Особенно сильно увеличился импорт сахара, шин и автопокрышек (в 2 раза), машин и оборудования, судов, лодок и плавучих конструкций, игр и игрушек, разных промышленных товаров.

На самом деле эти цифры следует воспринимать с большой осторожностью, так как они рисуют очень приблизительную картину. Например, по итогам 2003 г. в приморский экспорт не включали якутский уголь, а в этом году его вновь стали засчитывать, хотя он просто идет на экспорт через представительство якутской компании в Находке. В этом году нехитрая арифметика увеличила экспортный баланс Приморья более чем на $ 10 млн. Но ведь наверняка и Якутия про эти миллионы отрапортовать не забудет!

Зато в крае забыли приплюсовать сюда "родные" бриллианты, которые начал производить и экспортировать "Приморский алмаз". Точные цифры "ЗР" неизвестны, но в прошлом году владелец предприятия г-н ГАНДИ прогнозировал экспорт примерно на $ 15 млн.

Бриллианты идут на экспорт через Москву, и поэтому в статотчетности ДВТУ их нет, а комитеты госстатистики учитывают только экспорт и импорт бункерного топлива и рыбы за пределами таможенной зоны. Таковы установленные государством правила.

Куда более интересным выходит расклад с иностранными инвестициями.

Досье По данным Примкрайстата, за 9 месяцев 2004 г. в Приморье поступило $ 64 млн 844,6 тыс. (в том числе и рублевые инвестиции, пересчитанные по курсу $). И тут лидером является Япония, которая инвестировала в экономику $ 24 млн 882,5 тыс. Затем идут Кипр ($ 13 млн 884,3 тыс.), Нидерланды ($ 9 млн 748 тыс.), США ($ 9 млн 276,6), Республика Корея ($ 2 млн 997,8 тыс.), Сингапур ($ 1 млн), КНР ($ 904 тыс.) и Германия ($ 63,3 тыс.). Больше всего средств поступило в деревообработку ($ 15 млн 969,7 тыс.), транспорт ($ 13 млн 180,1 тыс.) и связь ($ 9 млн 763,9 тыс.), а также в финансово-кредитную сферу.

К сожалению, в краевой администрации никакой информации на эту тему получить не удалось. Несколько месяцев назад губернатор, недовольный низким поступлением инвестиций в экономику Приморья, ликвидировал в комитете международных связей отдел инвестиционного развития.

Вместе с тем в "белом доме" рассчитывают на удвоение иностранных инвестиций к 2010 г., связывая приток миллиардов долларов со строительством нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная, приграничного торгово-экономического комплекса "Пограничный-Суйфэньхэ" и работой транспортно-транзитных коридоров.