Камчатпрофитбанк меняет адрес

На этой неделе филиал Муниципального Камчатпрофитбанка во Владивостоке меняет адрес: с ул. Мельниковская, 101 банк переместится на ул. Мордовцева, 3.

В новом офисе Камчатпрофитбанк продолжит деятельность по основному перечню своих услуг: расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию предприятий, денежным переводам, вкладам населения, обслуживанию пластиковых карт "Золотая Корона" и другим. Уже после переезда, после Нового года, Камчатпрофитбанк собирается начать принимать вклады в евро, а также приступить к эмиссии карт "Золотая корона".