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Депозитные "подарки"
Тщетно средства массовой информации уже который месяц кричат, что хранить деньги на банковских депозитах не выгодно - почти весь год вклады были убыточными независимо от выбранной валюты или срока размещения.
И даже пресловутый летний кризис, не изменил упорный курс на увеличение объема банковских депозитов. Ну и о каком недоверии населения к банкам после этого можно говорить? Как сообщил Росстат, объем депозитов и вкладов физлиц в банках, открытых в рублях и валюте, составил на 1 октября 1 трлн 827,8 млрд руб. и увеличился по сравнению с началом 2004 года на 18,7%. По сравнению с соответствующей датой 2003 года - на 31,6%.
Приморцы не остались в стороне. Так, на 1 октября жители края доверили банкам 59 млн 313 тыс. руб., тогда как на 1 июля эта цифра составляла 58 млн 478 тыс. руб. На депозитах в иностранной валюте было размещено 16 млн 603 тыс. руб. (на июль - 15 млн 45 тыс. руб.)
Легко можно предположить, что IV квартал 2004 года только укрепит сложившуюся тенденцию, ведь предновогодняя пора традиционно приносит вкладчикам новые возможности. Так, филиал Внешторгбанка до 14 января 2005 года открывает срочный вклад "Внешторгбанк-Праздничный". Его особенность - относительно небольшая минимальная сумма вклада - 5 тыс. руб. И процентные ставки, в зависимости от суммы, от 6 до 7% годовых. Срок вклада 91 день.
Филиал банка "Агропромкредит" до 31 января размещает средства клиентов (минимальная сумма 5 тыс. руб.) во вклад "Подарок" на 3 месяца и полгода под процентные ставки 9,5% и полгода по ставке 12%.
При наличии на руках всего 1 тыс. руб. можно открыть в Дальневосточном банке "Новогодний" депозит на 11 месяцев под 10% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
Филиал МДМ-Банка до конца января по условиям вклада "Новогодний" разместит 5 тыс. руб. под 8% на срок 95 дней и под 9% на 185 дней.
Кроме этого, банки открывают и обычные депозиты, условия которых можно посмотреть в сегодняшней сводной таблице "ЗР". Если говорить об участниках, то таблицу покинул Дальрыббанк, в связи с реорганизацией прекративший принимать вклады населения, но зато прибавился филиал Промсвязьбанка, приступившего к работе во Владивостоке в прошлом месяце.
Остается только сообщить, что инфляция в 2004 году обещает остановится на 10,5%. Дальше - считайте сами...
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