Большие банки приоткрыли двери малому бизнесу

В рамках федеральной программы развития предпринимательства и активных действий краевой администрации, направленных на поддержку и содействие малому предпринимательству, за последние несколько лет в крае растут как число субъектов малого бизнеса и, соответственно, количество занятых в этой сфере, так и доля малого бизнеса в общем объеме выпускаемой в регионе продукции, товаров и услуг.

Досье За период с 2000 по 2004 гг. количество индивидуальных предпринимателей и малых предприятий Хабаровского края возросло на 13,4%. Доля работающих в этой сфере от общего числа занятых в экономике края достигла на конец 2004 года 21,6%, увеличившись на 2,1% по сравнению с 2000 годом. В количественном измерении численность работающих в МБ в настоящее время составляет 159 тыс. человек (рост к 2000 году - 19,5%). Доля объема продукции, работ (услуг), выпускаемых субъектами МП, увеличилась до 13% от общего объема валового выпуска всех отраслей экономики края. В 2000 г. этот показатель составлял 10,0%.

В итоге все большее количество банков признают малый бизнес одним из наиболее перспективных рынков для вложения своих денежных средств. Зам. управляющего филиалом Внешторгбанка в Хабаровске Юлия ВОРОБЬЕВА так объясняет сегодняшнюю стратегию своего банка в отношении малого бизнеса: "В течение последних нескольких лет в РФ в целом, и в Хабаровском крае в частности, наблюдается неуклонный рост предпринимательства. Пока его доля не так велика, но международная практика показывает, что при создании соответствующих благоприятных условий она может достичь 80% от общего объема производимой в стране продукции. Для ВТБ выход на этот рынок - задел на будущее. Малое предприятие сегодня - завтра будет средним. Расширение бизнеса владельцами успешных малых предприятий - закономерное явление, как и поиск ими денежных средств для осуществления данной цели".

Проблемы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства связаны в первую очередь с доступностью банковских кредитов. За последний год наметилась положительная тенденция в этом направлении, это наглядно демонстрируют данные отдела малого предпринимательства правительства Хабаровского края. В первом полугодии 2004 года на реализацию проектов малого бизнеса коммерческими банками было выдано кредитов на сумму 12,1 млрд рублей и $ 4,5 млн с ростом в два раза к соответствующему периоду прошлого года.

Данные статистики показывают - продолжается активное кредитование представителей малого предпринимательства Дальневосточным банком Сбербанка России. Объем предоставленных им кредитов составил за первое полугодие 2004 года 3,2 млрд рублей, что на 1,5 млрд руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Банк "Дальневосточное О.В.К." по-прежнему позиционирует себя на рынке как розничный банк, деятельность которого направлена на удовлетворение потребности МБ в банковских услугах. Внедрение им с начала этого года методики экспресс - кредитования малого предпринимательства, как начинающих, так и развивающих свой бизнес, способствовало его выходу в лидеры по количеству выданных им за первое полугодие кредитов.

Что касается денежного измерения выданных банками края кредитов малому бизнесу, то за первое полугодие 2004 года существенно увеличилась доля Хабаровского филиала Импэксбанка в общем объеме средств, полученных представителями этого вида бизнеса от кредитных организаций. В абсолютном выражении ее величина составила около 4,5 млрд руб., что в 3 раза превышает объем средств, выданных данным банком за весь период 2003 год.

Информация по остальным финансовым организациям Хабаровского края представлена в диаграммах. Здесь, правда, следует оговориться, что вследствие запуска рядом банков, в т.ч. и Внешторгбанком, своих программ по кредитованию малого бизнеса только со второй половины 2004 года, окончательный вариант распределения объема выданных за 2004 год кредитов будет несколько иным.

Затрагивая целевое назначение выданных банками кредитов субъектам малого бизнеса, можно отметить, что основная масса денежных средств, заимствованных у банка, идет на пополнение оборотных средств предприятий, для осуществления ими расчетов за приобретаемое сырье, на закупку товаров для торговли. Однако, по данным отдела малого предпринимательства при правительстве края, в текущем году существенно возросло кредитование капитальных вложений субъектов малого бизнеса. То есть заемные средства, полученные от банков, расходовались на приобретение оборудования в лесной, рыбной, пищевой отрасли, связи и полиграфии, торгового и офисного оборудования, автотранспортных средств, приобретение сырья и комплектующих, выполнение строительных работ, реконструкцию и ремонт производственных площадей, производство одежды.

Подтверждает вышесказанное и начальник отдела кредитования малого бизнеса Внешторгбанка Максим СОЛДАТОВ: "Несмотря на то что при внедрении нашей программы по кредитованию МБ, мы в первую очередь, ориентировались на выдачу микрокредитов предприятиям торговли и сферы услуг - на пополнение ими оборотных средств, на практике оказалось, что первые из 40 выданных нами кредитов были направлены на развитие бизнеса и превышали $ 30 тыс."

Свою недавно разработанную программу по кредитованию малого предпринимательства Внешторгбанк представлял на проходившем 8-9 декабря в Японском центре Хабаровска семинаре на тему "Финансирование малого бизнеса".

Организованный Генеральным Консульством Японии в Хабаровске совместно с Японским центром и хабаровским филиалом ВТБ семинар вызвал немалый интерес со стороны руководителей малых предприятий региона. На сорок мест было подано более двухсот заявок. Прошедшим конкурсный отбор участникам были предоставлены как возможности финансирования их деятельности на внутреннем российском рынке, так и предложены инструменты финансирования внешней торговли, в частности, с Японией -что всегда останется актуальным для предприятий ДВФО - посредством кредитной линии Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Следует отметить, что лектор из Мичиноку-Банк, Лтд, начальник отдела юридических лиц Оми САН в первый день семинара подробно остановился на особенностях анализа деятельности предприятия - потенциального заемщика, характерных для международной практики (в случае успешного опробирования программы кредитования юридических лиц в Московском филиале Мичиноку-Банка она будет внедрена и в его хабаровском отделении). За то докладчики из ВТБ на следующий день знакомили собравшихся с уже запущенной (с 1 июля 2004 года) их банком программой кредитования субъектов малого бизнеса (пока программа действует только в г. Хабаровске).

Кто может быть прокредитован? В случае с ВТБ - это и юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель с опытом работы на рынке не менее 6 мес. В принципе стандартное условие, которого придерживается, к примеру, и Далькомбанк. Хотя существуют и другие варианты. В Импэксбанке можно получить кредит только при сроке предпринимательской деятельности более 9 мес.

На какие цели и на какой срок выдается кредит, какой может быть сумма кредита, каким будет порядок его погашения, под сколько процентов годовых его можно получить и какой залог для этого требуется, по каким критериям и как долго проводится финансовый анализ заемщика - все эти вопросы волновали аудиторию. Внимательно слушая докладчиков, представители малого предпринимательства в кулуарах горячо обсуждали и собственный опыт сотрудничества с банками, и открывающиеся новые возможности. В итоге, как заметил один из участников: "Условия в целом подходящие, но ставки несколько высоковатые".

Банкиры с этим утверждением соглашаются, однако и возражают тоже: "Сегодня мы работаем с клиентом, который в условиях ограниченных возможностей финансирования своей деятельности вынужден привлекать заемные средства на частном сегменте, что означает еще более высокий процент", - подчеркнул Максим Солдатов.

Что касается конкуренции банков на рынке кредитования МБ, которая должна, по идее, привести к снижению процентных ставок, то, по словам Юлии Воробьевой, "она хоть и есть, но еще не такая жесткая, как на рынке, к примеру, банковских розничных услуг. Пока все приходят и всем хватает".

Ее слова находят подтверждение и в докладе отдела малого предпринимательства администрации Хабаровского края: "Несмотря на заметную активизацию взаимоотношений коммерческих банков с малым бизнесом, в настоящее время банковский капитал еще недостаточно работает с малыми предпринимателями".

И все-таки в итоге именно за малым и средним бизнесом просматриваются перспективы регионального развития, о котором столько говорят в последнее время, сравнивая крупный бизнес с локомотивом, движущим региональные экономики, а малый и средний - с вагонами, которые производят реальное их наполнение. И наблюдаемый в текущем году в Хабаровском крае рост числа программ, предназначенных для кредитования малого бизнеса, есть, несомненно, благо.

"Пусть приходят, пусть расширяют свою клиентскую базу, пусть через финансирование решают свои проблемы по размещению "коротких" дорогих депозитных денег, главное - это то, что у нас появляются новые источники средств и возможность выбора кредитора для финансирования своей деятельности", - очень эмоционально заявил один из участников семинара.