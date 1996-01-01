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Инвесторы избавляются от российских акций

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошлая неделя стала одной из худших в истории российского фондового рынка. Инвесторы, напуганные событиями вокруг "ВымпелКома", к которому налоговики предъявили крупные претензии, стали избавляться от всех акций подряд, решив, что не подверженных "олигархическому риску" компаний в России больше нет, пишут "Ведомости".

"Только все забыли о "ЮКОСе", как появился "ВымпелКом", который для многих был эталоном прозрачности и качества корпоративной культуры", - заявил руководитель аналитического отдела Альфа-банка Андрей БОГДАНОВ.

Новость о предъявлении второму по размеру сотовому оператору страны налоговых претензий на 4,4 млрд руб. за далекий 2001 г. обрушила фондовый рынок. Его главный индикатор - индекс РТС за день потерял 5,51% и снова опустился ниже важной отметки в 600 пунктов. По итогам торгов он составил 574,09 пункта - всего на 1% выше, чем в конце прошлого года.

"Ведомости" отмечают, что подешевели абсолютно все российские "голубые фишки". При этом совокупная капитализация компаний, ростом которой гордятся руководители экономических ведомств, сократилась на $ 3,8 млрд. - до $ 113,8 млрд.

"Инвесторы не прошли тест на прочность, - прокомментировал "Газете" случившееся руководитель аналитического отдела "Брокеркредитсервиса" Максим ШЕИН. - Их нервы сдали, и они спешно стали сбрасывать акции". А трейдер "Тройки-Диалог" Алексей ДОЛГИХ добавил, что рынок полнится все новыми слухами о том, что скоро налоговые претензии могут получить "Норникель", ТНК и даже "Сургутнефтегаз".

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