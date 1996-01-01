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Наличные доллары - дурной тон
Снижение стоимости доллара к рублю, как правило, вызывает неоднозначную реакцию у тех, кто копит американскую наличность. Похоже, что таких во Владивостоке все меньше, или вообще не осталось, потому, как доллары покупают и продают все реже. Впрочем, влияние доллара на местную экономику от этого не уменьшилось.
За последние три года курс доллара снижается по отношению ко всем валютам, и рублю в том числе. Что касается Приморья, то от снижения курса американской валюты выигрывают мелкие импортеры, которые работают преимущественно на местном рынке, а вот экспорт проигрывает. Хотя крупные экспортеры, за исключением рыбной отрасли, в большинстве своем не местные, снижение уровня их прибыли больно отдается на транспортной инфраструктуре.
Например, за 9 месяцев этого года грузооборот морских портов вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Естественно, что после снижения стоимости доллара в четвертом квартале нынешнего рассчитывать на продолжение роста грузооборота не приходится. Потому как представителям экспортоориентированных отраслей, которые экспортируют через местные порты металл, руды и другое стратегическое сырье, сейчас более выгодно работать "прозапас", чем продавать по бросовым ценам.
Примерно такая же картина и в рыбном бизнесе, его объем в денежном выражении вырос в этом году на 62% и составил, по данным крайстата, более $ 183 млн. Снижение курса на один рубль дает впечатляющие потери рыбной отрасли почти в 150 млн руб. Примерно такой же ущерб терпит и весь внешнеторговый оборот края, превысивший в этом году $ 2 млрд.
Ну а малый бизнес, чьи торговые интересы находятся в Китае, только выигрывает, ведь перевозка товара рассчитывается в долларах - $ 2,5 за один килограмм. В результате перевозка малых партий из КНР подешевела с 85 до 70 руб за кг. Да и бизнес по продаже японских б/у авто и спецтехники тоже в плюсе. Предприниматели, выставляющие цены в американской валюте, также остаются при "своих", ведь снижение курса или уже заложено в прибыль, или всегда остается возможность пересчитать их на рубли.
Если кто и проиграл, так это "валютчики": при официальном курсе 27,87 они продают доллары за 27,4, а покупают за 27. При этом объемы оставляют желать лучшего. "Сейчас доллары берут только те, кто занимается машинами", - поделился один из, торгующих валютой на ул. Фокина.
В банках обстановка может и "поцивильнее", чем на заснеженной улице, но доллар также не востребован. Курс покупки колеблется от 20 рублей за один доллар в "Дальневосточном ОВК" до 27,2 в Камчатпрофитбанке и банке "Приморье".
Курс продажи во всех банках традиционно немногим больше курса Центробанка, и вполне естественно, что сейчас случаи покупки наличных долларов в местных банках весьма редки. Чаще продают и сразу же вкладывают полученные рубли на банковский депозит. Однако во "Внешторгбанке" сказали, что это нельзя назвать объективной тенденцией, хотя, по мнению тех же банкиров, это самый разумный выход на сегодняшний день.
В нынешнем году американская валюта уже потеряла 7 центов по отношению к евро, и есть все основания полагать, что это еще не предел. По расчетам финансовых аналитиков, каждый цент, проигранный долларом по отношению к валюте евросоюза, снижает стоимость доллара по отношению к рублю на 10-15 копеек. "Снижению доллара также способствует значительный рост поступления валюты в виде экспортной выручки и иностранных займов, значительная часть которой сразу переводится в рубли, - говорит сотрудник валютного отдела АТМВБ Евгений РЯБУХА. - При сохранении тенденции к снижению доллара на мировых рынках, возможно, что к концу года курс будет колебаться в районе 28 руб. за доллар, а к лету 2005 года может снизиться до 27,5 руб./долл.".
Что касается наличных сбережений, то, по мнению аналитика компании "Форекс Клуб" Андрея ТЕРЕХОВА, лучшей валютой для хранения под "подушкой" на сегодня является японская иена. "На протяжении нескольких лет она укрепляется по отношению к доллару, и, что немаловажно, она ликвидная, то есть на территории нашего края ее всегда можно продать по нормальному курсу", - считает аналитик. С наличным евро у нас ситуация до сих пор не определилась: нет ни доверия к валюте евросоюза у граждан, ни самой валюты у банкиров.
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