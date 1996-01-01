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"Находка Ре" ушла в "Россию"
Страховая компания "Россия" завершила сделку по покупке перестраховочной компании "Находка Ре". 76% акций перестраховщика обошлись ей в $ 1-1,5 млн. Представители "России" уже получили большинство в совете директоров "Находки Ре". Еще $3,1 млн "Россия" намерена потратить на увеличение уставного капитала "Находки Ре".
Переговоры о покупке "Находки Ре" "Россия" вела с осени прошлого года. Это подтверждал гендиректор и совладелец "России" Марат АЙНЕТДИНОВ. По его словам, с 17 января прошлого года базовый страховой закон запретил страховщикам совмещать входящее перестрахование и страхование жизни. "Россия" тогда решила сохранить лицензию на страхование жизни, а перестраховочный бизнес передать "Находке Ре".
Как стало известно "Ведомостям", в конце января сделка была завершена. По словам Айнетдинова, теперь "Россия" контролирует 76% акций "Находки Ре". Назвать имя продавца и цену он отказался. Близкий к сделке источник утверждает, что пакет обошелся в $ 1-1,5 млн. 25 января собрание акционеров изменило состав совета директоров "Находки Ре" - три места из пяти заняли представители "России". На развитие бизнеса перестраховщика "Россия" потратит еще $ 3,1 млн. "Находка Ре" увеличивает уставный капитал с 40 млн руб. до 127 млн руб., всю эмиссию выкупит "Россия".
По словам гендиректора "Находки Ре" Сергея БОНДАРЕВА, сделка и эмиссия юридически завершатся в апреле-мае. Бондарев утверждает, что он сам и его команда продолжат работать в компании. Бондарев объясняет альянс с "Россией" давними поисками партнера. "Мы давно хотели быть частью чего-то более крупного", - говорит он. Кроме того, передавая в "Находку Ре" свое входящее перестрахование, новый акционер помогает ей выполнить требования закона по увеличению уставного капитала и увеличить объем бизнеса.
Покупка "Россией" "Находки Ре" - вторая сделка на рынке перестрахования за последний год. В прошлом году предприниматель, а ныне госминистр Грузии по вопросам экономических реформ Каха БЕНДУКИДЗЕ купил за $ 20 млн 75% паев Московского перестраховочного общества.
Профессиональные перестраховщики не видят за этими покупками никакой тенденции. "Я думаю, это простое желание "России" расширить свой бизнес", - говорит гендиректор Русского перестраховочного общества Андрей ПОЛЯКОВ. "Смысл этой операции очень простой: у "России" нет лицензии на перестрахование, у "Находки Ре" нет возможности для развития. Перестраховщик должен быть богатым, иначе он становится брокером", - говорит директор департамента перестрахования "Энергогаранта" Антон ЛЕГЧИЛИН.
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