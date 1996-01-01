Недооцененная страховка

Страхованием от перерывов в производстве российские страховые компании начали заниматься около четырех лет назад. Однако, как выяснилось, в Приморье этот вид страхования так и не стал популярным - ни среди предприятий, ни среди страховщиков.

Суть страхования от перерыва в производстве заключается в том, что клиент страхует не собственность, а свои потери и убытки в случае остановки производственного процесса. Например, если от пожара частично разрушен супермаркет, то стоимость его восстановления может составить, допустим, $ 40 тыс. При наличии страховки от пожара расходы по восстановлению будут покрыты страховщиком. Однако ремонт может занять 2 месяца. В течение этого времени владелец супермаркета не сможет получать прибыль, но будет обязан продолжать платить заработную плату временно неработающему персоналу, осуществлять арендные платежи, платить налоги и сборы, которые не зависят от осуществления деятельности. В результате потери предпринимателя плюс прибыль, которую он мог бы получить за период проведения ремонта, составят огромную сумму.

Особенность страхования от "перерывов" в том, что заключение договора по этому виду страхования не только сопровождается заключением договоров имущественного страхования или страхования ответственности, но и требует раскрытия и предоставления полной информации о ведении бизнеса и производственных процессах на предприятии, что весьма смущает клиентов страховщиков.

Страховка от "перерывов" включает в себя следующие риски:

1. Упущенная выгода (чистая прибыль), которая была бы получена предприятием в течение периода вынужденной остановки производственной деятельности;

2. Текущие расходы, которые будет продолжать нести предприятие в период вынужденной остановки производственной деятельности, в том числе расходы, производимые предприятием в целях предотвращения или уменьшения убытков, произошедших в результате вынужденной остановки производственной деятельности.

В указанные расходы не включаются расходы по восстановлению погибшего или поврежденного имущества.

Стоимость страховки зависит от вида бизнеса и производственной мощности предприятия. В договоре страхования стороны согласовывают количество рабочих дней, возможного перерыва в производстве при наступлении определенных событий и определяют суммарную страховую сумму.

В целом страховая сумма не должна превышать страховой стоимости состоящей из текущих расходов страхователя по продолжению его хозяйственной деятельности в период перерыва, исчисляемых в соответствии с документами бухгалтерской отчетности за предыдущий период (1 год, 1 квартал); недополученной прибыли, исчисленной из расчета среднемесячной прибыли, полученной страхователем от своей хозяйственной деятельности за предыдущий отчетный период (1 год, 1 квартал). А так же возможных дополнительных затрат, связанных с сокращением убытков от простоя.

Страховой тариф зависит от перечня рисков, вида производства, месторасположения, соблюдения условий эксплуатации, безопасности. Поскольку по этому виду страхования тарифы по каждому полису рассчитываются индивидуально - средних тарифов нет, так же как и страховых сумм. Однако совершенно точно можно сказать, что базовые тарифы, в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и категории опасностей, составляют 0,08% - 2,7% от страховой суммы.

Дополнительные целесообразные расходы, связанные с перерывом в деятельности страхователя (например, арендная плата, которую страхователь должен оплатить по договору аренды офисных помещений, аналогичных застрахованным по площади и условиям; расходы по переезду), указываются в договоре, и при расчете тарифа по ним также применяются поправочные коэффициенты. Андеррайтинг, проводимый страховщиком, учитывает, к какой отрасли относится предприятие, все особенности предприятия, срок работы в данном виде производства, наличие предписаний контролируемых органов категории опасностей, от которых страхуется предприятие, и многое другое.

При безубыточном прохождении договора и перезаключении на следующий срок возможно предоставление скидки. Размер скидки всегда индивидуален и рассчитывается андеррайтером. Кроме того, применяются понижающие коэффициенты в зависимости от существенных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.

Выплата по страховому случаю производится в течение 30 дней после подписания страхового акта. Если расходы документально не подтверждены или подтверждены не полностью, страховщик имеет право на частичный или полный отказ в выплате, о чем мотивированно заявляет страхователю.

В отдельных случаях могут возникнуть проблемы с выплатами. "Страховщику должна быть предоставлена не только справочная информация о финансовых результатах деятельности предпринимателя, но во многих случаях и первичные документы. Традиционно возникают вопросы, связанные с теневым оборотом и отсутствием официальной чистой прибыли у юридических лиц и предпринимателей. В такой ситуации страховщику достаточно сложно оплачивать предпринимателям убытки в виде упущенной выгоды от перерывов в производстве, когда их деятельность по официальной отчетности убыточна", - пояснил "ЗР" вице-президент САО "Пирамида" Михаил МЕХ.

Сведений о том, какого рода "перерывы в производстве" преследуют приморских предпринимателей, увы, не оказалось -такой статистики нет. Правда, были предположения, что наиболее вероятный виновник "простоев" - пожар. Неудивительно, ведь именно пожар наиболее популярный риск у клиентов страховщиков.

"На сегодняшний день данный вид страхования не пользуется спросом в Приморье", - говорят специалисты Военно-Страховой компании. Страховщики единодушны в этом мнении. Некоторые причины тому назвала начальник отдела Владивостокского филиала ЗАО "Страховая группа "УралСиб" Ольга КУЗНЕЦОВА: "Об этом виде страхования мало кто знает. Многих клиентов останавливает требование о предоставлении полной информации".

"Этот вид страхования будет востребован и применим тогда, когда предприятия любых отраслей и форм собственности будут стабильно и рентабельно работать, - сказала Ольга Кузнецова. - В настоящее время, когда производственные предприятия простаивают или вообще закрываются, а непроизводственные предприятия работают полулегально, о страховании вообще и страховании от перерывов в производстве в частности говорить не приходится".