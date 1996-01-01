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Кредитные преимущества Дальневосточного банка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Популярность потребительского кредитования среди банков набирает обороты. Ассортимент кредитных продуктов постоянно расширяется. Сегодня в долг можно не только приобрести квартиру, машину или шубу, но и сделать качественный ремонт, получить медицинскую помощь или оплатить обучение. О возможностях кредитования в целом и преимуществах Дальневосточного банка в частности "ЗР" рассказала начальник отдела кредитования физических лиц Анжела САБИРОВА.

- Можно ли ставки по потребительски кредитам назвать привлекательными?

- Существует много видов потребительских кредитов, и ставки по ним различные, от 15% годовых до 28% годовых в зависимости от программы кредитования. Для клиента важно то, что он получает желаемую вещь (услугу) сразу, а кредит погашает постепенно. Срок, на который выдается кредит, также зависит от программы и может быть от 6 месяцев до 3-х лет.

- Насколько активны клиенты?

- Активность клиентов в получении потребительских кредитов во многом зависит от сезонного фактора (осенью и зимой выдается большее количество кредитов). Активизируется процесс выдачи кредитов в предпраздничные дни. В настоящее время потребительское кредитование пользуется большой популярностью у населения.

- Какие дополнительные сборы существуют и на сколько они увеличивают ставку кредита?

- Во многих банках при оформлении кредитов взимаются дополнительные платежи: за оформление пакета документов, за открытие и ведение ссудного счета, страхование жизни заемщика. При этом стоимость кредита увеличивается на 1-4% годовых. При выдаче кредитов Дальневосточный банк имеет преимущество перед другими банками: более низкие тарифы комиссионного вознаграждения (плата за пакет документов взимается в размере до 1% от суммы кредита), не оформляется страхование жизни заемщика, поэтому у заемщика нет дополнительных расходов.

- Какие кредитные программы разработаны в Дальневосточном банке?

- Мы выдаем кредиты на установку городского телефона и подключение к сети Интернет, кредит на покупку товаров длительного пользования, на покупку недвижимости, на образование, на приобретение транспортных средств и на неотложные нужды.

- Какой из них самый популярный?

- Наиболее востребованная программа среди населения -кредиты на неотложные нужды. Данная программа предполагает выдачу кредита на различные цели: ремонт жилья, обучение, оплата медицинских услуг, покупка автомобиля, покупка бытовой техники и др. В последнее время наблюдается тенденция роста потребительских кредитов на установку пластиковых окон.

- Чем интересен именно этот вид потребительского кредитования?

- Тем, что такой кредит дает полную свободу выбора: заемщик покупает тот товар или услугу, которые он сам выбирает там, где ему удобнее их приобрести, - нет привязки к определенным торгово-сервисным точкам. Такой кредит можно получить на срок до 2-х лет и на сумму от 5 тыс. руб. до 90 тыс. руб. Причем сумму кредита до 60 тыс. руб. заемщику необходимо обеспечить только поручительством другого физического лица, при большей сумме кредита - либо поручительствами двух человек, либо одним поручительством и залогом имущества заемщика.

Основные требования, предъявляемые к заемщику при выдаче кредита:

- гражданство РФ;

- постоянная регистрация и проживание в месте получения кредита;

- осуществление трудовой деятельности по месту получения кредита;

- наличие непрерывного трудового стажа на последнем месте работы не менее 6 месяцев;

- возраст - от 20 до 58 лет;

- отсутствие судебных исков, предъявленных к заемщику.

- Возможно ли досрочное погашение кредита? На каких условиях оно производится?

- Одним из привлекательных моментов для клиента при получении кредита в Дальневосточном банке является возможность досрочного погашения кредита. При этом не взимается никакая дополнительная плата.

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