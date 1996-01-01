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Инвестиции в перспективу
В рамках сотрудничества Института экономических исследований ДВО РАН и Внешторгбанка молодые перспективные ученые-экономисты в ходе конкурса-конференции получат именные премии и гранты на проведение исследований в области региональной экономики.
Соглашение, цель которого - "общими силами способствовать успешному взаимодействию экономической теории и практики для обеспечения дальнейшего динамичного развития региона", предусматривает поддержку наиболее перспективных направлений исследований экономики российского Дальнего Востока и стран АТР, стимулирование исследовательской деятельности молодых специалистов, проведение конференций, школ, симпозиумов и других мероприятий, обеспечивающих распространение новых экономических знаний среди специалистов региона и их эффективное применение, а также поддержку публикаций научных и прикладных исследований в области региональной экономики и финансов для развития Дальнего Востока России.
"Соглашение подписано на пять лет и предусматривает серьезную, системную работу на перспективу", - подчеркнул в ходе подписания документа на заседании ученого совета директор Института экономических исследований ДВО РАН, член-корреспондент РАН Павел МИНАКЕР. "Это новый этап нашего сотрудничества, новая форма взаимодействия науки и практики. Она будет полезной для экономики региона", - прокомментировал событие управляющий Филиала Внешторгбанка в Хабаровске Владимир ВОЕЙКОВ.
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