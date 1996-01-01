Первый купон оплачен

11 января осуществлена выплата 1-го купона по государственным облигациям Хабаровского края 2004 года в размере 20 млн 944 тыс. руб. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 29,92 руб. исходя из ставки купона 11,87% годовых.

Дата начала размещения облигаций - 5 октября 2004 года, объем займа - 700 млн руб. Срок обращения облигаций составляет 730 дней. Выплата второго купона состоится 5 апреля 2005 года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является АКБ "Росбанк"