Страховой рынок теряет темпы

Объем собранных российскими страховщиками премий по добровольным видам страхования (за исключением страхования жизни, но с учетом операций по обязательному страхованию автогражданской ответственности, ОСАГО) в валютном эквиваленте в 2005 г. может увеличиться на 16-18% по сравнению с 2004 г., считает советник президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Алексей ЗУБЕЦ.

Выступая в на встрече представителей ВСС и Германского союзов страховщиков, он высказал мнение, что замедление темпов роста страхового рынка в России связано с общим снижением динамики развития экономики страны и роста доходов населения. "Годового прироста операций в размере 70%, как это было несколько лет назад, ожидать не приходится", -уверен А.Зубец.

Он также отметил, что, по данным опроса, проведенного страховщиками, доля расходов россиян на страхование в общем объеме их доходов медленно увеличивается - с 0,3% несколько лет назад до более чем 1% после введения ОСАГО. "Более высокооплачиваемые категории населения тратят на страхование 3-5% своих доходов", - добавил А.Зубец. Общий потенциал прироста страховых сборов за счет взносов по различным видам страхования юридических и физических лиц А.Зубец оценил в 20-30% по сравнению с нынешним уровнем.