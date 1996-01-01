Сбербанк открыл во Владивостоке новый офис

В Первомайском районе Владивостока на ул. Черемуховой, 7 открылся новый офис Приморского отделения Сбербанка, ставший 63-м на территории края. Открытие офиса отвечает концепции Сбербанка быть максимально доступным для клиентов, в связи с чем банк открывает офисы в каждом микрорайоне.

В новом офисе Сбербанка на м. Чуркин могут обслуживаться как юридические лица, так и население. Для крупных корпоративных клиентов здесь открыт VIP-зал, который обеспечит им индивидуальное обслуживание. Также клиенты могут открыть здесь вклад, оплатить коммунальные услуги и произвести любые другие платежи, обменять валюту, купить расчетный чек или обменять валюту. Здесь же можно оформить пакет документов на получение кредита. В ближайшее время здесь в новом офисе открыт депозитарий, а уже сейчас в круглосуточном банкомате можно обналичить пластиковую карточку международных платежных систем и корпоративную карту Сбербанка АС "Сберакарт".