Купить сейчас - платить потом

Как можно жить в кредит, мы долгое время знали только из зарубежных фильмов, и, как казалось, на уровне чужой жизни это все и останется. Однако же нет: сейчас в рассрочку можно купить все, что душа пожелает. Правда, если в случае с недвижимостью и транспортом действуют специальные программы ипотечного и автокредитования, то на все остальные покупки распространяется действие самой популярной разновидности кредитования физических лиц - кредитование на неотложные нужды.

Растем!

Открывшейся возможностью население с радостью пользуется. Начиная с 1999 г. объем кредитов, полученных физическими лицами, ежегодно удваивался. Но если в начале речь шла о крайне небольших цифрах, то теперь это уже впечатляющие суммы. Так, по данным Центробанка, если на начало 2000 г. население заняло у банков 15 млрд руб., то спустя 3 года - уже 142 млрд.

А бумом кредитования банкиры называют последние два года. Судите сами: за 2003 г. объем кредитов увеличился со 142 млрд руб. до 282 млрд руб.

И если удвоенные темпы рынка справедливы для центральной России, где потребительское кредитование начало развиваться несколько раньше, то на несколько припозднившемся Дальнем Востоке развитие идет еще более интенсивно. "Объемы рынка кредитования населения постоянно увеличиваются. И еще прогнозируются 3-4 года роста как по объему выданных денег, так и за счет большего охвата клиентов. Например, в ПримСоцБанке объемы потребительского кредитования за год выросли в 9 раз", - считает и. о. начальника отдела по работе с физическими лицами ПримСоцБанка Павел ВЕЛИЧКО.

"Население активизировалось, особенно в последний год. Средняя выдача кредитов в день выросла в 10 раз", - добавляет руководитель центра кредитования населения владивостокского филиала банка "Дальневосточное ОВК" Дмитрий МАЕВСКИЙ.

"Среднемесячный объем выдачи кредитов в Сбербанке вырос в 7,5 раза. Количество выданных в 2004 г. кредитов в 4,5 раза превысило прошлогодний показатель. А среднемесячный прирост ссудной задолженности - в 15 раз", - поделилась информацией ведущий инспектор отдела кредитования частных клиентов Приморского ОСБ Людмила ЧЕРНЯВСКАЯ.

Как отмечает начальник отдела кредитования физических лиц Дальневосточного банка Анжела САБИРОВА, высокие темпы развития рынка потребительского кредитования вызваны упрощением процедуры кредитования: "На начальном этапе население настороженно относилось к получению кредита, так как его оформление было долгим и громоздким. А в настоящее время для получения кредита требуется минимальное количество документов, а оформление занимает 2-3, в некоторых случаях выдача кредита производится в течение 2-3 часов".

Копить немодно

Когда рынок крупных корпоративных клиентов поделен, кредитным организациям остается обхаживать массового заемщика. А население, в свою очередь, прониклось идеей не копить долго и нудно на необходимую покупку, а приобретать ее за счет банка и пользоваться сейчас, а платить потом. Так что в этом смысле участники рынка потребительского кредитования пришли к полному взаимопониманию.

А поскольку конкуренция среди банков усиливается, то они стремятся сделать свои кредитные продукты более привлекательными, что для заемщиков означает одно - кредиты становятся все более доступными. Самым ярким тому подтверждением может служить недавнее, с 15 января 2005 г., снижение Сбербанком ставок по потребительскому кредитованию.

Среди основных тенденций на рынке кредитования физических лиц можно отметить и рост запросов клиентов, которые обращают внимание уже не только на скорость оформления кредита, но и на условия погашения, порядок исчисления и размер процентной ставки.

По мнению банкиров, своего пика потребительское кредитование еще не достигло. "Впереди - выход на новые сегменты этого рынка, - считает Дмитрий Маевский из "Дальневосточного ОВК". - Будут увеличиваться как суммы кредитов, так и будут предлагаться кредитные продукты для определенных слоев населения. Так, наш банк работает над экспресс-кредитованием работающих и неработающих пенсионеров".

Лучше помогите материально...

В то же время, несмотря на растущее количество банков, одалживающих деньги населению, их потребительские кредиты нельзя назвать одинаковыми. И клиент волен выбирать более подходящие ему условия.

Так, если кредит нужен, как говорится, "еще вчера", тогда прямая дорога - в "Дальневосточное ОВК". Этот банк, по праву находящийся в списке лидеров потребительского кредитования, начал работать по экспресс-методике год назад, и, как рассказал Дмитрий Маевский, сейчас на оформление и выдачу кредита на сумму до 50 тыс. руб. уходит в среднем 20-30 минут.

Если же задумано серьезное приобретение, то занять очень крупную сумму можно в Сбербанке, причем кредит до 700 тыс. руб. выдается только под поручительство, а более крупный заем придется обеспечить залогом недвижимости и автотранспорта.

О чем молчит реклама

В рекламе - хоть полученной через СМИ, хоть из листовок банков - обычно указываются ставки и сроки кредитования. Однако это далеко не вся информация, полноту которой клиент узнает чуть ли не при оформлении кредита.

И если требования относительно стажа работы, возраста заемщика и местной прописки спокойно сообщают даже во время телефонной консультации, то о дополнительных сборах и комиссиях нужно специально задавать вопросы.

Так, по словам Анжелы Сабировой, Дальневосточный банк взимает комиссию за пакет документов в размере 1% от суммы залога, и на этом дополнительные траты заканчиваются.

Сборы ПримСоцБанка составляют 1-6% от суммы кредита, плюс страхование от несчастного случая обойдется в 0,5-1%.

Единственный дополнительный платеж Сбербанка - это плата за открытие ссудного счета, который обойдется минимум в 500 руб. и максимум в 2,5 тыс. руб. в зависимости от суммы кредита.

При кредитовании в "Дальневосточном ОВК" нужно покрыть затраты на открытие ссудного счета - от 4% суммы кредита и дополнительно застраховаться от несчастного случая.