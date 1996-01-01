В инфляции виноваты... пенсионеры

Внеочередное повышение пенсий, введение "социальных" проездных и другие меры, которые предпримет правительство, чтобы успокоить общество после отмены льгот, могут привести в 2005 г. к инфляции до 16% (при запланированных 10%).

По данным сайта ежедневной газеты "Известия", такие подсчеты были сделаны в Московском международном институте эконометрики, информатики, финансов и права. Причем эксперты считают, что прежде всего вырастут цены на жизненно важные товары и услуги.

Инфляцию обеспечит дополнительное вливание денежной массы, так пенсии, проездные и прочее будут стоить бюджету примерно 100 млрд руб. В 2004 г. на социальные льготы из бюджетов всех уровней было потрачено 70-75 млрд руб. Теперь только из федерального бюджета планируется выделить 171 млрд руб., однако министр здравоохранения и социального развития Михаил ЗУРАБОВ полагает, что это не окончательная цифра.

Первый зампред Банка России Алексей УЛЮКАЕВ утверждает, что для инфляции нужны меньшие суммы. "Дополнительные расходы, о которых сейчас идет речь, - это уже тот порядок цифр, который может повлиять на инфляцию, - сказал он. - По нашему опыту можно сказать, что все, что за пределами 60-70 млрд, может оказывать влияние".

Рост цен, по мнению зампреда бюджетного комитета Госдумы Михаила ЗАДОРНОВА, не будет особо значительным. "Месячные расходы населения на товары и услуги составляют около одного триллиона рублей, поэтому всерьез рассуждать об инфляционном эффекте нельзя", - заявил он.

С ним согласилась директор Центра макроэкономических исследований БДО "Юникон" Елена МАТРОСОВА: "100 млрд - это копейка по сравнению с несколькими триллионами рублей розничного оборота".

Но при этом она уверена, что дорожать будут продукты и услуги первой необходимости, а ударит это по малообеспеченным слоям населения. "100 руб. в месяц - это лишняя бутылка кефира или батон колбасы. Этот спрос при отсутствии адекватного стимулирования отечественных товаропроизводителей создаст определенный инфляционный фон, при котором, например, сельскохозяйственное производство может переложить свои издержки на отпускные цены", - сказала Матросова.