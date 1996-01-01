Доходность на паях

В прошлом году большинству управляющих компаний пришлось работать в тяжелейших условиях нестабильного фондового рынка, стараясь обеспечить доход своим пайщикам хотя бы выше доходов по банковским депозитам. Вместе с тем один из паевых фондов увеличил доход своим пайщикам более чем на 100% всего за один день.

Минувший год негативно отразился на настроениях инвесторов, предпочитающих вкладывать свои сбережения в паевые фонды. Средний годовой доход ПИФов чуть более 13% едва уберег деньги пайщиков от инфляции, которая в минувшем году достигла 11,7%. Стоит учитывать и определенные риски, которые паевые фонды могут минимизировать, но гарантировать их полное отсутствие никто не может. При таких цифрах говорить о хорошей альтернативе банковским депозитам не совсем уместно, однако не стоит забывать, в каких условиях управляющим компаниям пришлось работать, чтобы достичь хотя бы таких показателей. Определяющим фактором для доходности ПИФов в 2004 г. стал фондовый рынок. Еще в начале года индекс РТС достиг своего исторического максимума в 780 пунктов, но спустя некоторое время рухнул до отметки 540 пунктов. Вернуться на достигнутую высоту он так и не смог. В итоге в 2004 г. индекс РТС вырос всего на 8,3%, продемонстрировав минимальное увеличение за последние 4 года.

Лучшим ПИФом по итогам 2004 г. стал фонд "Максвелл Капитал". С момента создания в начале II квартала он демонстрировал рекордную доходность. По итогам II квартала он занял первое место. Рост стоимости его пая за один год и три месяца составил 16,7% и 10,65%, соответственно. По словам президента компании "Максвелл Эссет Менеджмент" Дмитрия КИРПИЧЕНКО, самая высокая доходность была во II квартале. "Это произошло потому, что фонд был сформирован весной и основными активами у нас были облигации. Таким образом, мы не пострадали из-за падения фондового рынка, а пострадали те, у кого портфель был сформирован преимущественно из акций. В III квартале мы включили в портфель акции", - сообщил Д. Кирпиченко.

По итогам III квартала "Максвел" занял второе место, уступив первое фонду "Базовый". Этот ПИФ в III квартале обогнал Максвелл по доходности за 3 месяца на 0,55% и на 1,22% по одномесячной доходности. Как прокомментировал Д.Кирпиченко, "то, что "Базовый" нас обогнал по доходности, связано с тем, что они раньше нас вошли в акции. В целом мы довольны результатом III квартала. Попасть в тройку лидеров - это тоже неплохо".

В еженедельных рейтингах ПИФов, публикуемых РБК.Рейтинг, "Максвелл Капитал" стабильно занимал первую строчку. По словам Д. Кирпиченко, это было связано с тем, что фонд удачно "вошел" в акции в августе, в самом начале осеннего ралли. Второе место занял фонд "Центр стабильности". Во всех рейтингах он, как правило, шел под номером два вслед за "Максвеллом".

Как ни странно, для многих ПИФов "депрессивный" декабрь стал чуть ли не лучшим месяцем года, и дело не только в некотором подобии предновогоднего ралли, которое позволило фондовым индексам закончить год с положительным результатом, но и "предновогоднее чудо", которое позволило ПИФу "Первый Топкапитал" управляющей компании "Топкапитал" занять первую строчку рейтинга самых доходных фондов за 12 месяцев. Рост стоимости пая за год составил 164,73%. Стоит отметить, что такие "глобальные" изменения у ПИФа произошли в течение одного дня. Еще 30 декабря пай стоил 904 руб., а уже на следующий день его цена увеличилась в три раза и составила 2 731,36 руб.

Похожая ситуация произошла с фондом "Петровский универсальный фонд" под управлением УК "Петровский фондовый дом", который среди интервальных ПИФов также занимает верхнюю строчку рейтинга. Рост стоимости пая в декабре составил более 25%, а это вдвое больше среднего показателя (12%) облигационных фондов за целый год. Как сообщил заместитель генерального директора УК "Петровский фондовый дом" Виталий СОТНИКОВ, "рост стоимости пая вызван чисто техническими моментами и связан с возвратом части резерва на расходы в ПИФ, тем самым увеличилась стоимость чистых активов, а соответственно, и стоимость пая". При этом столь существенный рост стоимости пая в декабре стал неожиданным для самой управляющей компании. "В результате "технического роста" прежде всего выиграли пайщики, для которых это стало новогодним подарком", - добавил Виталий Сотников.

Такой "однодневный рост" наблюдается у ряда паевых фондов, которые за один день отодвинули с первых мест стабильно растущие ПИФы. Например, фонд "Максвелл Капитал" под управлением "Максвелл Эссет Менеджмент", который весь "депрессивный" декабрь возглавлял Top30 самых доходных ПИФов и принес своим пайщикам в IV квартале более 13% доходов, в итоге был отодвинут "выстрелившим" фондом "Топкапитал". Узнать причину столь головокружительного роста в управляющей компании "Топкапитал", к сожалению, не удалось, поскольку, по словам секретаря, все сотрудники, уполномоченные давать какие-либо комментарии, включая генерального директора, находились вне зоны досягаемости. Аналогичная ситуация возникает и с ПИФом "Стоик" под управлением УК "Промышленно-строительного банка", рост стоимости пая за 12 месяцев составил 44,51%, что меньше роста в 164,73% фонда "Первый Топкапитал". В результате ПИФ "Стоик" занял вторую строчку в рейтинге. Следом за ним на третьем месте расположился еще один фонд управляющей компании "Промстройбанк" ПИФ "Титан", который за год принес своим пайщикам 35,49% дохода. Замыкает четверку лидеров "Пифагор - фонд акций" (27,16%) управляющей компании "Пифагор".

Хуже всех стабильно остается фонд "ФСК-Гарант" управляющей компании "Финансовая Сберегательная Компания". "Не оправившийся" после ухода в марте крупного пайщика фонд принес остальным убыток в 84,14% за год. Как сообщила специалист по управлению с ценными бумагами Мария РЯБОВА, снижение стоимости пая продолжается из месяца в месяц. Исправить ситуацию могут новые инвесторы, но их пока нет. "Если ситуация не исправится, мы будем вынуждены закрыть фонд", - сообщила М.Рябова, комментируя рейтинг за 11 месяцев. Пока ПИФ продолжает возглавлять список самых убыточных.

Стоит отметить, что среди убыточных ПИФов нет ни одного облигационного фонда, правда, в Top10 самых доходных фондов их также нет. Лучшим облигационным фондом стал "КИТ-Фонд облигаций", рост стоимости за 12 месяцев составил 21,16%, он занимает 13 строчку в рейтинге.

Прогноз

Строить прогнозы на будущий год довольно сложно. Если в начале года паевые фонды можно было рассматривать как хорошую альтернативу банковским депозитам, то сейчас, прежде чем строить такую аналогию, необходимо просчитать все риски, которые сейчас достаточно велики. Традиционно положительный первый квартал может несколько улучшить атмосферу на фондовом рынке, но это не произойдет в разы. Слишком сильный негатив прошлого года не может пройти бесследно с приходом нового. Также не стоит ожидать массового оттока инвесторов из паевых фондов, их число сейчас не так велико. Вместе с тем не стоит ожидать и массового притока новых пайщиков. Хотя, по словам сотрудников пресс-службы "Центральной управляющей компании", несмотря на тяжелый для российского фондового рынка 2004 г., в наступившем году суммарная стоимость чистых активов всех фондов значительно увеличится, преимущественно за счет прихода средств новых пайщиков.

Консерваторы, вкладывающие деньги в облигационные фонды в 2005 г., по-прежнему, будут рассчитывать именно на этот тип фондов. Возможен небольшой переход пайщиков из фондов акций в фонды смешанных инвестиций, но эти "телодвижения" инвесторов будут носить локальный характер.