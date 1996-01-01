Неотложные нужды станут доступнее

С 15 января Сбербанк России снизил процентную ставку по самому популярному виду кредита для населения - на неотложные нужды. Она стала напрямую зависеть от срока заема денег.

Если срок кредита не будет превышать полтора года, можно рассчитывать на 16% годовых (1,3% в месяц), если деньги занимаются у банка на срок от 1,5 до 3-х лет - они обойдутся в 18% годовых. Как сообщили в пресс-службе банка, ставка осталась неизменной (19% годовых) лишь для относительно "длинных" кредитов - сроком от 3-х до 5 лет.

У этого вида кредита несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, он нецелевой - у понятия "неотложные нужды" очень широкий смысл, и Сбербанк не потребует отчета об использованных деньгах. Во-вторых, при сумме до 700 тыс. руб. кредит выдается без залога, только под поручительства членов семьи, родственников, сослуживцев или друзей. Если необходимо получить кредит на большую сумму, в качестве залога уже потребуется какое-либо ликвидное имущество. В-третьих, кредит можно погасить досрочно при полном отсутствии штрафных санкций за это.

В 2004 г. заемщиками Приморского отделения Сбербанка стали 5,7 тыс. человек, а объем срочной ссудной задолженности физических лиц ОСБ № 8635 вырос в 4,1 раза.