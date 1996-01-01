Аналитики предрекают кризис банковской системы

Из опубликованного Центробанком обзора банковского сектора России следует, что количество убыточных банков с начала года выросло почти в 2 раза, сообщают "Новые Известия". За год были отозваны лицензии у 16 кредитных учреждений.

По мнению аналитиков, российскую банковскую систему ждут не лучшие времена. Очередной удар по ней был нанесен летом в результате "банковского кризиса". В результате, по подсчетам социологов, счет в банке имеют лишь 25% россиян, из них только 3% - в коммерческом. Но основная проблема не только в недоверии населения к коммерческим банкам, а в бедности: 63% россиян просто не имеют сбережений. В качестве лекарства от летнего кризиса ЦБ пытается внедрить систему страхования вкладов (ССВ). Однако 45% россиян о ней просто ничего не слышали, и только 18% знают суть проблемы. При этом российские банки пока демонстрируют вполне приемлемые цифры финансовых итогов работы за год. Так, общая прибыль всех российских кредитных организаций выросла за 10 месяцев более чем на 26 млрд руб., или на 20%, составив 159 млрд руб. Количество убыточных банков с начала года выросло почти в два раза и составило 69.

Но эта цифра несопоставима, скажем, с 1998 г., когда число работающих себе в убыток доходило до 500. В целом же для банкиров год в финансовом плане был не самый лучший, но и не катастрофичный. Судя по последним докладам аналитиков, большие неприятности у них впереди. Так, по мнению экспертов, при падении цен на нефть руководство страны будет вынуждено пойти на диверсификацию экономики и снизить ее зависимость от сырьевых отраслей. В этот период страна начнет нуждаться в инвестициях, в том числе и иностранных. Значит, российское правительство будет вынуждено облегчить работу иностранным финансовым структурам.

"Банковская система России пока еще настолько неразвита, что ослабление протекционистских мер приведет к полному замещению российских банков зарубежными и к потере национальной банковской системы как таковой", - говорится в докладе "Оценка банковского сектора Российской Федерации", сделанном по заказу Минфина. Вместе с тем при условии сохранения высоких цен на нефть и существующих инвестиционных рисков банки смогут привлекать только краткосрочный капитал, который, по определению, не в состоянии "работать на будущее". По мнению авторов доклада, спасти ситуацию может власть, которая должна внятно продекларировать свою позицию относительно защиты частной собственности в России. В противном случае всякие вложения в российскую финансовую систему будут спекулятивными.

Однако именно демонстрировать защищенность собственности и бизнеса власть, похоже, и не собирается, примеры тому - дело ЮКОСа и последние налоговые претензии к крупнейшим сотовым компаниям России. Как следствие - отток капитала из РФ, который, по прогнозам Минфина, в 2004 г. составит 9 млрд. То есть большинство тех, у кого есть деньги, предпочитают их хранить все-таки в зарубежных банках, подальше от России.