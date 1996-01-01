Урожайная страховка

На селе с определенной надеждой встречено внимание государства к экономической защите земледельцев от природных рисков (наводнений, засух, пожаров, тайфунов, града): возвращается на новой основе страхование урожая. Что в связи с этим делается в Приморском крае, "ЗР" рассказал и.о. начальника производственного отдела госпродагентства Игорь ЛАТЫШЕВ.

- Долговременный характер отношений администрации края с сельхозтоваропроизводителями выражен в Законе "О государственной поддержке сельскохозяйственного товаропроизводителя при страховании урожая сельскохозяйственных культур в Приморском крае", который готовился все лето и был принят Законодательным собранием края в ноябре.

Прежде поддержка закладывалась в статье краевого бюджета "финансирование сельского хозяйства". Решение о выплате 50% страховых взносов из краевого бюджета зависело от наличия денежных средств. В этом году произошли изменения в отношениях с федеральным бюджетом. Определены предельные ставки для расчетов страховых взносов от стоимости урожая - они выше, чем наши. Уменьшено количество культур, подлежащих страхованию: картофель, овощные и кормовые культуры исключены. Из тех, что произрастают в нашем крае, страхованию подлежат озимые и яровые зерновые, соя, рис, гречиха. Несмотря на то что приказ Минсельхоза России пришел в край поздно, считаем своей заслугой, что своевременно подготовили документы в федеральное казначейство на 50%-ную компенсацию взносов - деньги уже пришли. Причитается получить 3 991 757 руб. из уплаченных сельхозтоваропроизводителями взносов ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" в сумме 7 983 515 руб.

- За два года есть ли динамика роста по страхованию урожая?

- В 2004 г. объемы страхования возросли по сравнению с 2003 г. Застрахованы 61,6 тысячи га (было 50 тыс.), урожая застраховали на 233 млн руб. (было на 170 млн). Страховых взносов выплатили год назад 4,1 млн руб., нынче - 8,1 млн.

- Страхование касается в основном тех, кто участвует в исполнении госзаказа, то есть более-менее крепких хозяйств. Но стихия не обходит стороной и небогатые хозяйства. Как им-то быть?

- Остальные сельхозтоваропроизводители страхуют свой урожай на добровольной основе. В прошлом году, например, 15 договоров самостоятельно заключили хозяйства Уссурийского района. Возврат половины страховых взносов им тоже положен. Компенсация за потерю урожая (если бы такое случилось) тоже состоялась бы. Еще в двух районах несколько хозяйств страховали урожай самостоятельно - через другие страховые компании. Налицо положительные примеры с выплатами страховых возмещений, поэтому люди втягиваются в страхование.

- Что ложится в основу договоров по страхованию?

- Ежегодное постановление администрации края "О закупках и поставках сырья, сельхозпродукции и продовольствия для государственных нужд". Мы берем из него объемы поставок, их направление и, самое главное, цены. Все остальные сельхозпроизводители и переработчики ориентируются на них. Департамент сельского хозяйства ежегодно издает приказ о создании комиссии по определению урожая сельхозкультур на застрахованных площадях. К работе привлекаются специалисты департамента, агентства, а также работники районных управлений сельского хозяйства, агенты отделений госстраха данной компании, инспекторы по закупкам, агрономы по защите растений.

- Как выглядела обстановка с потерей урожая в минувшем году?

- Год был благоприятным для сельского хозяйства, поэтому страховых сообщений с мест поступило всего четыре. По каждому комиссия выезжала, определяя по установленной методике урожайность, причину частичной гибели посевов. В Хорольском районе вначале пострадала от переувлажнения соя у "Лугового" и "Приморского риса" (посеяли на мелиоративной системе). Однако в дальнейшем погода установилась, и страхового случая не произошло - урожай сформировался, его хватило рассчитаться по договорным обязательствам.

Не обошлось без прямых потерь: случился пожар на полях ООО "Синегайское" в Черниговском районе - погибло 25 га сои. Пожар вовремя был потушен, можно сказать, героическими усилиями самих крестьян. Посевы были застрахованы, поэтому хозяйство получило компенсацию на возмещение затрат в размере 79 880 руб. Вообще же за два прошедшие года крестьяне не только не потеряли ничего, а даже получили денег от страховых случаев и выплат из госбюджетов больше, чем заплатили взносов, - на 850 тыс. руб.

- Что предполагается изменить при страховании в нынешнем году?

- Мы просим "Росгосстрах" принять некоторые наши усовершенствованные условия, подсказанные двухлетним опытом. Изменения предполагаются по двум направлениям: мы хотели бы сохранить прежние риски - страхование от полной гибели и ставки по предыдущему году, за исключением гречихи. По ней предлагаем утвержденную приказом Минсельхоза ставку 6,82 вместо нашей - 10. А также при определении страхового случая считать не норму высева на один гектар (как было прежде), а недополученный урожай до 50% от урожая в среднем за пять предыдущих лет. Условия направлены в "Росгосстрах-Дальний Восток", и если их примут, то договоры страхования изменятся по сравнению с прошлым годом. Процент выплат за ущерб несколько увеличится, крестьяне окажутся в более выгодном положении.

- Ведется ли разговор о том, чтобы страховая компания формировала резервный фонд для таких целей?

- Хотелось бы нам иметь четкое представление о формировании резервного фонда. За два года мы заплатили страховых взносов 12 млн руб., из которых выплаты за гибель урожая составили всего 2 млн 850 тыс. Куда пошли остальные деньги? Разговор о резервном фонде с руководством компании шел, там нормально на это реагируют. Наверняка тема затронута в Федеральном законе "О государственном регулировании агропромышленного комплекса". Но положение о формировании такого фонда Минсельхоз не подготовил. Отсутствие нормативной базы позволяет страховым организациям вольно распоряжаться крестьянскими денежными средствами.

- Выходит, страхование урожая от природных рисков выгодно?

- За два года накоплен небольшой, но ценный опыт. Положительная роль страхования в подъеме сельского хозяйства просматривается. Раньше возмещениями затрат от стихии занималось МЧС. С августа 2003 г. возмещение пострадавшим хозяйствам оказывается только через страхование. В связи с этим возникает вопрос о соразмерности выделяемых ассигнований. В 2003 г. по линии МЧС израсходовано по стране свыше 7 млрд руб., на минувший год через страхование выплата компенсаций взносов была предусмотрена около 2 млрд. Но выплаты могут не состояться, если мы не научимся правильно оформлять документы и действительно проводить грамотно страхование по установленным правила. Раньше руководство агрокомплекса края ездило в Москву и выколачивало "ущербные" деньги, теперь ничего выколачивать не нужно - достаточно выполнить условия страхования, вовремя заплатить взносы. Думаю, страховые площади будут увеличиваться, люди убеждаются, что урожай зависит только от них самих. А уж если случилась беда, потери оплатят. Затраты должны быть окупаемы: урожаем или денежным возмещением.