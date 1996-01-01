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Копилка России выросла на 60%
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В течение 2004 г. золотовалютные резервы России выросли на $ 47,603 млрд, то есть примерно на 61,9%, сообщает ЦБ.
На 1 января 2004 г. размер золотовалютных резервов составлял $ 76,938 млрд. По данным Центрального банка РФ, на 1 января 2005 г. этот показатель составлял уже $ 124,541 млрд.
При этом резервные активы в иностранной валюте за прошедший год увеличились с $ 63,134 млрд до $ 119,099 млрд, а резервы золота сократились с $ 3,763 млрд до $ 3,732 млрд.
Резервная позиция в МВФ возросла с $ 2 млн до $ 3 млн, а другие резервные активы уменьшились с $ 10,038 млрд до $ 1,706 млрд, говорится в сообщении службы информации ЦБ.
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