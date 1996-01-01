Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обсчитались с инфляцией
Инфляция в России в целом за 2004 г. составила 11,7%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен на товары в 2004 г. составил 10,3% (на продовольственные товары - 12,3%, на непродовольственные товары - 7,4%), на платные услуги населению - 17,7%.
Напомним, по первоначальному прогнозу МЭРТ РФ инфляция в России в 2004 г. должна была составить 10%, при этом в конце ноября 2004 г. эксперты ведомства повысили свой прогноз до 11,5%.
В декабре 2004 г. руководитель экспертного управления администрации президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ оценил рост цен по итогам прошедшего года в 11,5-11,7%.
Росстат также сообщает, что инфляция в России в декабре по отношению к ноябрю составила 1,1%. Среднесуточный прирост цен в декабре 2004 г. составил 0,037%, тогда как в декабре 2003 г. среднесуточная инфляция составила 0,035%. В целом по России в декабре 2004 г. цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные товары - на 0,4%, на платные услуги населению - 1%.
В декабре среди субъектов РФ наибольшее увеличение потребительских цен было зарегистрировано в ЧукотскомАО - на 3,3%.Базовый индекс потребительских цен, исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в декабре составил 101% (с начала года - 110,5%).
В бюджет на 2004 г. заложен показатель инфляции в 10%. МЭРТ РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2005 г. на уровне 7,5-8,5%, именно такой показатель заложен в бюджет на 2005 г.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз