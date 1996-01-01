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Обсчитались с инфляцией

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Инфляция в России в целом за 2004 г. составила 11,7%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен на товары в 2004 г. составил 10,3% (на продовольственные товары - 12,3%, на непродовольственные товары - 7,4%), на платные услуги населению - 17,7%.

Напомним, по первоначальному прогнозу МЭРТ РФ инфляция в России в 2004 г. должна была составить 10%, при этом в конце ноября 2004 г. эксперты ведомства повысили свой прогноз до 11,5%.

В декабре 2004 г. руководитель экспертного управления администрации президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ оценил рост цен по итогам прошедшего года в 11,5-11,7%.

Росстат также сообщает, что инфляция в России в декабре по отношению к ноябрю составила 1,1%. Среднесуточный прирост цен в декабре 2004 г. составил 0,037%, тогда как в декабре 2003 г. среднесуточная инфляция составила 0,035%. В целом по России в декабре 2004 г. цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные товары - на 0,4%, на платные услуги населению - 1%.

В декабре среди субъектов РФ наибольшее увеличение потребительских цен было зарегистрировано в ЧукотскомАО - на 3,3%.Базовый индекс потребительских цен, исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в декабре составил 101% (с начала года - 110,5%).

В бюджет на 2004 г. заложен показатель инфляции в 10%. МЭРТ РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2005 г. на уровне 7,5-8,5%, именно такой показатель заложен в бюджет на 2005 г.

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