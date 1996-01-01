Валютный пасьянс-2005

Легко понять почему: инфляция в России (реальная, а не правительственная) остается высокой, одновременно доходы населения растут. Но кому же хочется видеть, что его "кровные доходы" съедает безостановочный рост цен. Но, как выясняется, выбрать себе любимую валюту и тип вклада очень непросто.

Счастье не в долларах

Именно так можно резюмировать итоги 2004 г. По иронии судьбы сильнее всех пострадали те вкладчики, которые сохранили верность некогда стойкой американской валюте. По оценкам банкиров, не было месяца в 2004 г., когда доходность по долларовым сбережениям "вышла в плюс" или хотя бы достигла нулевой отметки. Темпы обесценивания долларовых вкладов особенно ускорились в последние месяцы прошлого года. Только в ноябре они "похудели" без малого на 2,5%. А по итогам года их обесценивание превысило 10%. Единственное, что может утешить их держателей, так это то, что наличные доллары, или так называемые "матрацные сбережения", пострадали еще сильнее - падение доллара по отношению к евро и рублю лишило их деньги 15% стоимости.

Можно было бы посочувствовать людям, доверившим свои сбережения доллару, если бы не одно "но": они были предупреждены о том, что события будут складываться не в пользу американской валюты. Все эксперты с начала прошлого года в один голос говорили о необходимости "переоценки ценностей". Доллар падает уже много месяцев подряд, с момента прихода к власти Джорджа БУША-младшего он обесценился на 21%. Худшие результаты "зеленый" демонстрировал только в годы правления Рональда РЕЙГАНА, когда он за четыре года обесценился на 35%.

Правда, раньше Россия как-то не замечала, что дела у американской валюты идут не блестяще. До середины 2003 г. негативный эффект от падения доллара "гасили" российские финансовые власти. Однако с начала 2004 г. и особенно в последние несколько месяцев года Обезьяны курсовая политика нашей страны изменилась. Центральный банк отказался от поддержки доллара с тем, чтобы удержать инфляцию в заданных правительством рамках. Прибавьте к этому высокие цены на нефть и огромный приток нефтедолларов на финансовые рынки России, и вы поймете - нет никаких предпосылок для того, чтобы в 2005 г. доллар вновь оказался на коне и восстановил утраченные позиции к евро и рублю.

Поэтому банкиры советуют не складывать все яйца в одну корзину и не ограничиваться открытием вклада в одной валюте: куда лучше, по мнению директора департамента розничного бизнеса Гута-Банка Лидия ГЕРЦЕНОЙ, разместить 60% сбережений на рублевом вкладе, 25% - на вкладе в евро, оставив на долю доллара 15%. А аналитик МДМ-банка Сергей РЕЗНИК полагает, что "есть два оптимальных варианта распределения сбережений частного лица по валютам: первый - распределить между долларом и евро (50% на 50%), второй (для тех, кто верит в сильный рубль) - разместить свои средства в рубли, доллары и евро в равных долях". Но в любом случае никто из экспертов не советует хранить непоколебимую верность доллару в надежде на то, что год Петуха восстановит утраченный "статус-кво".

Евро - мнимая победа или будущий фаворит?

Казалось бы, что фаворитом года, безусловно, должна была стать европейская валюта, ведь евро на протяжении всего года рос и по отношению к рублю, и по отношению к доллару. Однако эта видимость обманчива. Во-первых, рост не был непрерывным, курс единой европейской валюты на протяжении всех двенадцати месяцев был подвержен резким колебаниям. Достаточно сказать, что за одну торговую сессию евро мог упасть или вырасти на 60 копеек, и практически все, отвоеванное в ходе одних торгов, он терял на следующий день. А в целом по итогам года диапазон колебаний курса евро к рублю составил 3,44 рубля.

Стоит ли после этого удивляться тому, что реальная доходность вкладов несколько месяцев подряд (в августе, сентябре и ноябре) была отрицательной. В "черный" для евро ноябрь реальная доходность сбережений в этой валюте вообще упала на 8%. И выяснилось, что вклады в европейской валюте оказались ничуть не более прибыльными, чем вклады в рублях.

Эти резкие и зачастую абсолютно непредсказуемые курсовые колебания быстро охладили интерес вкладчиков к евро. Приверженцами евро остались в основном те клиенты банков, кто склонен к риску и разбирается в тенденциях на международном валютном рынке. Остальные физические лица либо сохранили приверженность к доллару, либо предпочли иностранным валютам родной российский рубль. И, как считают эксперты, этот выбор нельзя назвать неправильным: конечно, в 2005 г. евро, скорее всего, продолжит укрепляться, однако эта валюта не будет застрахована от резких перепадов. А следовательно, и доходность по вкладам будет то положительной, то отрицательной, в зависимости от того, как "ляжет фишка" в конкретном месяце.

Рубль - только всерьез и надолго

Именно такой совет дают клиентам банковские аналитики. Конечно, курс российской валюты серьезно вырос в 2004 г., увеличилась и покупательская способность рубля. Однако, несмотря на это, "короткие" рублевые вклады дохода своим держателям не принесли и в отдельных случаях даже оказались убыточными.

Загадка? Вовсе нет. Ведь процентные ставки по годовым рублевым вкладам находились в диапазоне от 10 до 12% годовых. Если бы правительство выполнило собственный прогноз и удержало бы инфляцию в рамках 10-12%, большинство российских банков смогли бы обеспечить своим вкладчикам пусть небольшой, но все-таки доход по вкладам. Или, во всяком случае, можно было бы говорить о том, что они выполнили задачу-минимум - сберегли деньги вкладчиков от обесценивания. Однако ни для кого уже не секрет, что реальная инфляция превысила даже пессимистичный правительственный прогноз в 12%, а значит, она "съела" часть сбережений, лежащих в банках.

Неутешительный итог. Еще печальнее то, что и в наступившем году ситуация для рублевых вкладов вряд ли изменится к лучшему. Средние процентные ставки по рублевым кредитам сейчас колеблются от 7,5 до 11,7% годовых. Правительство между тем обещает удержать инфляцию на уровне 8,5%. Если дела будут складываться в соответствии с этим прогнозом, владельцы рублевых вкладов выиграют. Однако более вероятно, что повторится история 2004 г. И хотя банкиры уверяют, что потери в 1,5% - а именно настолько "похудели" рублевые вклады - "пустяки, дело житейское", вкладчики с этим не согласны. Ведь их целью было преумножить сбережения или, на худой конец, сохранить их, а не потерять часть средств.

И все же эксперты не советуют россиянам отказываться от рублевых вкладов: другое дело, что размещать деньги в банках, по их мнению, лучше всерьез и надолго. Например, не на год, а на два года с тем, чтобы банк действительно успел "наиграть" приличную доходность по средствам. "Короткие вклады не выгодны ни банкам, ни клиентам - мы не можем инвестировать эти средства в привлекательные финансовые инструменты, а владельцы вкладов не могут рассчитывать на сколько-нибудь серьезную доходность по ним, - отмечает аналитик банка "Космос" Максим БАЗИЛЬЕР. - Действует общее правило: чем больше срок вклада, тем выше может оказаться итоговый доход по сбережениям". Потому, что на такие вклады курсовые колебания влияют минимально, и пережить с ними падения и взлеты доллара, рубля и евро легче, чем открыв полугодовой или годовой вклад.

С учетом сложившихся на сегодняшний день процентных ставок по вкладам населения в коммерческих банках рублевая доходность годовых вкладов в трех валютах - рублях, долларах и евро, открытых в декабре 2004 г., будет одинаковой при следующих условиях: курс доллара к рублю на конец 2005 г. должен составить 28,7. Курс евро к рублю - 38,4 рубля. При более низких курсах валют доходнее будут рублевые депозиты, в случае роста курсов доллара и евро - депозиты в американской и европейской валютах.