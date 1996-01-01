Банки намерены закрепить успех

Каким стал 2004 год для банков? Напряженным: тщательные проверки на предмет вхождения в систему страхования вкладов; просчеты курсовой политики и неосторожные заявления властей, приведшие к летнему банковскому кризису; вступление в силу новой инструкции по созданию резервов на возможные потери по ссудам, призванной оградить банки от кризиса "плохих" долгов; переход на МСФО.

С другой стороны, все вышеперечисленные события, в частности, введение системы страхования вкладов (на 22.12.2004 г. в нее были включены три из шести банков, зарегистрированных на территории Хабаровского края: Региобанк, Далькомбанк, КБ "Уссури") и переход на МСФО, могут быть рассмотрены и как факторы, направленные на консолидацию банковской системы.

Что касается изменений, произошедших в банковском секторе Хабаровского края, то для начала обратимся к цифрам. Годовая отчетность еще впереди, но уже можно делать некоторые выводы, опираясь на данные неполного года.

Суммарные активы регионального банковского сектора по состоянию на 01.11.2004 г. составили 42,59 млрд руб., или 40,95% прироста накопительным итогом с начала года. Совокупная ссудная задолженность возросла с начала года на 7,85 млрд руб. (30,2%) до 26 млрд. руб. Доля данной группы по-прежнему преобладала в совокупном объеме активов. Рост ее по сравнению с началом года составил чуть менее 1% (с 60, 08% до 61,05%). Удельный вес второй по значению доли в структуре активов - ценных бумаг - увеличился с начала года гораздо больше - на 3,22% (с 22,78% до 26%) и равнялся на 01.11.2004 г. 11,07 млрд руб.

В структуре пассивов кредитных организаций края без изменений основную долю занимают средства клиентов, объем которых по состоянию на 01.11.2004 г. составил 29,83 млрд руб. (70,03% от совокупных пассивов, уменьшение по сравнению с началом года на 6,87%). Изменение в сторону уменьшения претерпела и входящая в пассивы доля средств, полученных от других банков, - с 2,29% до 1,72%.

В течение года продолжалось падение удельного веса активов банков, зарегистрированных на территории Хабаровского края (их число не изменилось по сравнению с предыдущим годом и равно 6), к общему объему активов банковского сектора края с 41,43% на начало года до 38,46% на 01.11.2004 г.

Взгляда на приведенную выше статистику достаточно, чтобы отметить, что события лета 2004 года оказали свое влияние на развитие регионального банковского сектора. И несмотря на то что летний банковский кризис разразился в столице, его раскаты слышны или, точнее, "прочувствованы" были и в Хабаровском крае. Причем стагнация объема депозитов (см. таблицу 1) на протяжении лета и осени 2004 года довольно убедительно свидетельствует о наличии значительных упущенных возможностей финансовых организаций.

Уменьшение доли активов региональных банков в противовес к росту удельного веса активов филиалов московских банков, расположенных на территории края, и в первую очередь государственных банков (Сбербанк РФ), также служит доказательством и является в какой-то мере следствием летней нестабильности в банковском секторе.

Положительной тенденцией 2004 г. можно назвать рост доли ссудной задолженности в структуре активов банков, однако темпы его настолько малы, что однозначно не отвечают спросу на кредитные ресурсы, существующему на сегодняшний день в регионе. В случае с реальным сектором экономики банкиры края в один голос указывают на то, что дополнительным сдерживающим фактором на пути увеличения объемов его кредитования в прошлом году явилось вступившее в силу в августе Положение № 254П Банка России, согласно которому ужесточаются требования, предъявляемые к заемщику.

Строгое следование данному документу приводит к невозможности кредитования банками большинства предприятий региона, т.к. при проверке по международным стандартам бухгалтерской отчетности многие из них попадают в категорию высокорисковых и, как следствие, у банка появляется необходимость замораживания на своих счетах значительных сумм денежных средств в качестве резервов при выдаче им кредитов, а это означает затраты, ведет к снижению прибыли и уменьшает капитал кредитной организации. В итоге рост выданных кредитов реальному сектору экономики финансовыми институтами края составил за десять месяцев 2004 г. менее 25% (см. таблицу 2). При этом основной прирост из этих 25% пришелся на сектор кредитования малого бизнеса (МБ).

2004 год можно назвать годом переориентации региональных банков. Ритейл, частью которого является и розничное кредитование, прогрессирует: растут объемы ссудной задолженности физических лиц (прирост более 80% на 01.11.2004 г.), совершенствуется сама услуга, и увеличивается ассортимент предлагаемых в кредит товаров, в частности ряд банков, в числе которых Сбербанк, Внешторгбанк и Мичиноку Банк, весь уходящий год активно занимались продвижением своих программ ипотечного кредитования.

Растет и рынок пластиковых карт. За 9 месяцев 2004 года число эмитированных банками пластиковых карт выросло по сравнению с началом года в 1,4 раза и на 01.10.2004 г. составило 440,4 тыс. шт., т.е. на каждых 100 жителей края в настоящий момент приходится уже более 30 карт. Наблюдается постепенное, пусть и небольшими темпами, увеличение доли безналичных расчетов, совершаемых с помощью карт в торгово-сервисной сети края, - 2,5% на 01.10.2004 г. против 1,3% на 01.10.2003 г.

Нужно отметить, что весь прошлый год практически все хабаровские банки упорно работали над улучшением качества своих услуг, созданием максимальных удобств для клиента. Одной из наиболее заметных новаций стало предложение физическим лицам доступа к разработанным и внедренным ранее для корпоративных клиентов системам типа "Банк-Клиент" для удаленного доступа и управления своим счетом.

"ЗР" в Хабаровске" накануне нового года попросил хабаровские банки назвать наиболее заметные события года. Для Далькомбанка, например, такими знаковыми фактами стали выполнение годового финансового плана за 6 месяцев, выход на уровень в 25-30% от общего объема рынка потребительского кредитования и безналичных расчетов с помощью пластиковых карт, расширение присутствия в регионах ДВФО за счет открытия новых филиалов и отделений.

В Хабаровском филиале Внешторгбанка не без гордости отметили, что его объемы финансирования экономики региона за год достигли $ 450 млн, запущена программа кредитования малого бизнеса (буквально за три месяца работы филиал смог сформировать кредитный портфель в $ 2 млн). Значительно вырос объем вкладов, доверенных населением края ВТБ (рост в 2,5 раза), банк вышел на 2-е место на региональном рынке привлеченных от частных лиц ресурсов.

Хабаровский филиал Банка Москвы за год смог в два раза увеличить кредитный портфель (более 500 млн руб.). В канун нового года в филиале открыл расчетный счет 600-й корпоративный клиент. Значительно расширен ряд услуг для физических лиц, реализованы такие продукты, как скоринговое кредитование ("БЫСТРОкредит"), кредиты под покупку автомобилей, доверительное управление средствами физических через ПИФ.

Хабаровский филиал Всероссийского Банка Развития Регионов отмечает рост кредитного портфеля филиала на 78% и остатков на счетах клиентов в 2,3 раза. Здесь также занимались внедрением программы кредитования работников предприятий под поручительство юридического лица, развитием программы гарантийных операций.

Хабаровский Мичиноку Банк в числе своих успешных дел называет реализацию программы кредитования населения на приобретение жилья "Свой новый дом - счастье в семье".

Банк кредитования малого бизнеса открыл филиал в Хабаровске только в феврале 2004 года и успел выдать 275 кредитов общей суммой $ 2 200 тыс.

Какой же видится перспектива развития на год 2005? Опрошенные "ЗР" в Хабаровске" банки заявили о планах значительного увеличения своих кредитных портфелей, географическом расширении. Банк Москвы, например, планирует создание сети операционных касс и дополнительных офисов в Хабаровске, Хабаровском крае и регионах ДВФО. Далькомбанк намерен открыть офис в г. Вяземске и зарегистрировать Магаданский филиал, расширить офисную сеть в Амурской области и Якутии.

По мнению специалистов банков, исходя из тенденций только что закончившегося 2004-го приоритетным направлением останется развитие рынка ритейла. Увеличение объемов потребительского, в т.ч. путем внедрения кредитных пластиковых карт, и ипотечного кредитования, расширение и совершенствовали спектра услуг, предоставляемых банками физическим лицам, рост эмиссии пластиковых карт и активное стимулирование частных лиц к их использованию в качестве платежного средства и, несомненно, рост числа депозитов, особенно при условии завершения формирования к марту 2005 года системы страхования вкладов.