Крецу больше не директор

Во вторник стало известно, что Николай КРЕЦУ, занимавший должность исполнительного директора Пенсионного фонда РФ, освобожден от занимаемой должности, а его последние решения отменены.

Напомним, что Николай Крецу, бывший руководитель Приморского краевого отделения ПФР, был назначен исполнительным директором Пенсионного фонда РФ в марте 2004 года. Приказ об этом назначении подписал министр здравоохранения и социальной политики РФ Михаил ЗУРАБОВ. В полномочия Николая Крецу входили все вопросы по жизнеобеспечению ПФР - кадровые назначения, государственные закупки, развитие материально-технической базы Пенсионного фонда. Официальных комментариев по поводу отставки директора ПФР пока не дает.