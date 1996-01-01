Банкотрясение

Прошлый год оказался богат на потрясения. Выяснилось, что кризисные явления в банковском секторе России могут произойти когда угодно и что для их появления не нужны серьезные экономические предпосылки.

Также доподлинно стало известно, что виновными в проблемах отдельных банков являются журналисты, а не чиновники. Именно первых в истекшем году призывали к ответу банкиры и выигрывали дела в судах. При этом вторым снисходительно прощали и запоздалую реакцию на кризисные явления в банковском секторе, и заявления о "черных списках" "грязных" банков.

Аналитики и банкиры не хотят думать о неприятных сюрпризах в 2005 г. Зато они с готовностью делятся прогнозами о том, каких тенденций ждать в новом году. Ими станут массовая -как полная, так и частичная - продажа банков различной величины, восстановление доверия населения к банкам за счет введения системы страхования вкладов, а также, по прогнозам, потребительское кредитование станет более доступным для широких слоев населения - за счет начала работы бюро кредитных историй.

По единодушному признанию опрошенных банкиров и аналитиков, самым громким событием года стал так называемый "кризис доверия" банковской системы. Напомним, начался он с того, что 13 мая Центробанк отозвал лицензию у "Содбизнесбанка" за то, что тот якобы отмывал деньги, полученные преступным путем. Примерно в то же время, когда ЦБ отзывал лицензию "Содбизнесбанка", глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор ЗУБКОВ заявил о наличии некоего "черного списка" ФСФМ, в котором помимо "Содбизнесбанка" находятся еще 10 кредитных организаций. Это заявление было воспринято участниками рынка как сигнал о начале государственной кампании против "грязных" банков и породило слухи о предстоящем закрытии других кредитных организаций. На российском межбанковском рынке кредитов началось смятение: банки стали закрывать лимиты на своих контрагентов, понизился уровень использования заемных средств.

Согласно отчету Standard & Poor's, в июне 2004 г. ставки однодневных межбанковских кредитов (МБК) возросли до 40%, а в некоторых случаях - до 80%. Из-за невозможности привлечения средств на межбанковском рынке, а также по причине дефицита клиентских денег в этот период некоторые частные российские банки либо обанкротились, либо были вынуждены прекратить выплаты или существенно сократить объемы своих операций, сообщает S&P. Так, банкротом стал "Кредиттраст", у которого, по некоторым данным, был общий собственник с "Содбизнесбанком", пошли ко дну банки "Павелецкий", "Диалог-Оптим", "Промэксимбанк" и несколько банков поменьше.

Все это вызвало панику среди частных вкладчиков, которые за несколько июльских дней, по данным ЦБ, изъяли из банковской системы порядка 25 млрд руб. События весны и лета 2004 г. получили в широких массах название "кризиса доверия" в банковской системе. Однако представители власти категорически отказались употреблять слово "кризис", предпочитая ему эвфемизм "турбулентность". По их словам, для кризиса не было никаких экономических предпосылок. Таким образом, стало очевидно, что "турбулентность" может возникнуть в России в этом секторе без серьезных на то оснований.

Несмотря на неосторожные высказывания госслужащих, ставшие причиной панических настроений среди участников МБК и частных вкладчиков, и запоздалую реакцию финансовых властей на кризисные явления в банковской системе, отдельные банкиры предпочли винить в своих бедах не их, а журналистов. Именно журналистов призывали в истекшем году к ответу банкиры и выигрывали дела в судах. Прецедент создал "Альфа-Банк", который обвинил газету "Коммерсантъ" в том, что ее репортаж об очередях в отделениях кредитной организации в разгар "кризиса доверия" привел к панике среди вкладчиков и финансовым потерям банка. Банк выиграл дело и отсудил у газеты беспрецедентную для российского СМИ сумму компенсации -почти $ 11 млн. Таким образом, впервые в России СМИ было привлечено к ответственности за выполнение своих прямых обязанностей - информирование общественности.

Впрочем, весенне-летняя "тряска" имела и позитивные последствия. По мнению президента "Дельта Банка" Александра ГРИГОРЬЕВА, плюсом стало то, что и Госдума, и банковское сообщество, и Центральный банк осознали, что решение "зависших" вопросов - залоги, возвратность и страхование вкладов, отчетность банков - не может больше откладываться в долгий ящик. Вторым положительным событием, с его точки зрения, стал приход крупнейших мировых игроков на российский розничный рынок, таких как GE Consumer Finance и BNP Paribas - Cetelem.

Первый зампред АБ "ОРГРЭСБАНК" Игорь БУЛАНЦЕВ считает, что в результате весенне-летних событий многие банки стали гораздо внимательнее относиться к управлению рисками и поняли, что активы и пассивы должны быть согласованы по срокам. "Модель ведения бизнеса, нацеленная на извлечение максимального дохода путем снижения качества активов и их разбалансированности с пассивами по срокам, оказалась губительной, а банки, ориентированные на строгое соблюдение нормативов ликвидности, придерживающиеся стратегии разумного консерватизма, спокойно пережили летние события", - считает Игорь Буланцев. По его словам, если банки будут придерживаться такой политики в области управления ликвидностью и держать адекватные позиции, нового кризиса не будет.