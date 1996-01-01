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На особом положении у банков
Уходящий год вызвал значительный рост объема денежных средств на счетах состоятельных клиентов приморских банков. Вместе с тем, аналитики не склонны утверждать, что это связано с кризисными явлениями в экономике последних двух лет.
Директор по розничному бизнесу (блок «Розничный бизнес») Альфа-Банка (Владивосток) Андрей ОЛЕЙНИК констатирует, что в банке на протяжении полутора лет наблюдается значительный рост (более чем в 2 раза) состоятельных клиентов, причем по разным видам операций. В целом клиенты категории «VIP» составляют около 20 % всей клиентской базы. Во многом эти цифры вызвали необходимость открытия во Владивостоке специального отделения Альфа Банка для VIP-клиентов. «Мы уверены, что активность таких партнеров банка будет только возрастать», - высказал предположение Андрей Олейник.
Заместитель директора Дальневосточного филиала Роял-КредитБанк Елена ИШМУРАТОВА также наблюдает прирост депозитного портфеля в сегменте «VIP», который составил в банке за последний год 26,58%. Прирост же объема денежных средств, находящихся в управлении банка, с начала года составил 28,38%.
Ориентация на традиционные инструменты инвестирования личных накоплений VIP- клиентов (в числе которых владельцы бизнеса, топ-менеджеры, в том числе из разряда банкиров, политики, руководители государственных структур), кстати, совсем не является характерной чертой для этой категории. Каждый выбирает тот механизм управления средствами, который считает целесообразным на данном этапе. Именно поэтому в Приморье нет четких тенденций в данном сегменте.
С точки зрения Елены Ишмуратовой, к примеру, понятие «риск» неправильно относить к сектору состоятельных клиентов. Такие люди сами для себя определяют ограничения и выбирают тот банковский инструмент, который в данный момент ему необходим исходя из его платежеспособности. Одни вкладываются в долевые ценные бумаги, другие - в депозиты, третьи в - иностранную валюту.
Аналогичного мнения придерживается Андрей Олейник, полагая, что клиенты очень разумно распоряжаются заработанными средствами и предпочитают раскладывать их, что называется, по «разным корзинам»: от депозитов до доверительного управления. VIP-клиенты - продвинутые банковские пользователи, поэтому активно пользуются картами статуса Gold и Platinym.
Заместитель управляющего филиалом «Владивостокский» Промсвязьбанка Василий БОЙКО уверен: «Работа с VIP-клиентами - это процесс творческий. Здесь нет четких правил и закономерных процессов. Поэтому это направление часто выделяют в отдельный блок. Работа с такими клиентами направлена в первую очередь на имидж банка, и в данном случае доходность от такого сотрудничества вторична. Более того, часто банки создают продукты или пакет услуг под конкретного ВИПа».
Нередко потребности клиента меняются в течение определенного времени (например, в течение года). Сегодня он готов разместить временно свободные средства в доверительное управление, а завтра может забрать все деньги и еще попросить кредит. Такая ситуация в приморских банках встречается очень часто.
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