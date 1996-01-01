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Береги пенсию смолоду
Третий год в стране идет пенсионная реформа. Как она реализуется в приморской провинции? Кому доверяют свои пенсионные накопления граждане - государству или негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям? Насколько приросли за два года наши пенсионные сбережения? На эти вопросы попытались ответить специалисты управлений Пенсионного фонда из районов и городов Северного и Центрального Приморья.
Сорокалетних больше не обделяют
Для начала напомним читателю, что действие пенсионной реформы распространяется на всех граждан - и тех, кому до пенсии год остался, и тех, кто значительно моложе. Пенсия будет состоять из трех частей - базовой (государство гарантирует ее всем, имеющим минимум 5 лет трудового стажа, - пока это 660 руб.), страховой и накопительной.
Из фонда оплаты труда работодатели ежемесячно платят Пенсионному фонду за своих работников 14% страховых взносов, которые и направляются на страховую и накопительную части пенсионных сбережений граждан. Из 14% на страховую часть пенсии для мужчин с 1953 г.р. и женщин с 1957 г.р. (условно говоря, сорокалетних) пока направляется 12%, на накопительную - 2%; для тех, кто старше, страховые взносы идут только на страховую часть пенсии. Для мужчин и женщин с 1967 г. р. (более молодого поколения) 10% идет на страховую часть, 4% - на накопительную. Вплоть до 2008 г. на накопительную часть пенсии "молодых" будет перечисляться 4%, на страховую - 10%, с 2008 г. - 6 и 8% соответственно. Процент на накопительную часть сбережений молодежи будет расти, а на страховую - уменьшаться.
С "сорокалетними" ситуация изменилась: сначала планировалось, что на страховую часть их пенсии по-прежнему будет "капать" 12% страховых сборов, а 2% - на накопительную, как это было до сих пор по старому федеральному закону об обязательном пенсионном страховании.
Но в этом году Госдума внесла изменения в этот ФЗ ("О внесении изменений в главу 24 ч. 2 Налогового кодекса РФ, ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в РФ”"): со следующего года "сорокалетние" (лица 1966 г.р. и старше) не будут иметь накопительную часть пенсии, все 14% страховых взносов, которые платит за них работодатель, будут перечисляться на страховую часть пенсионных сбережений. На первый взгляд, вроде несправедливо: молодежь чего-то там копит, а людей самого продуктивного среднего возраста обделили.
- Напротив, - пояснила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами управления ПФ по Кавалеровскому району Ирина ОРЛОВА, - восстановили справедливость и перестали обделять людей среднего возраста. Ведь до 2013 г. при начислении пенсии накопительную часть пенсионных сбережений граждан не учитывают, только страховую. На накопительной части "сорокалетние" до выхода на пенсию много накопить не успеют, и им выгоднее, чтобы все 14% страховых взносов шли на страховую часть пенсии. Если кто-то из людей среднего возраста хочет что-то направлять на накопительную часть, он может делать это самостоятельно, ежемесячно перечисляя в ПФ 4% от своей зарплаты...
Государство - вне конкуренции
Как известно, граждане могут доверить свои пенсионные сбережения государственному или негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям. Государственный Пенсионный фонд страховую часть пенсий аккумулирует сам, а накопительную по договору передает на хранение (и приумножение) Внешэкономбанку - это управляющая компания, с которой работает ПФ РФ. Но гражданин по желанию может и сам выбрать управляющую компанию и доверить ей накопительную часть пенсии. Вот только доверия к негосударственным ПФ и УК мало, хоть и сулят они большие проценты за хранение ваших денежек. И информации о них даже в отделениях ПФ на местах крайне мало. В списке из 55 управляющих компаний - в основном московские фирмы. Что случись - прогорела фирмочка или пропала без вести - и концов не найдешь... Так рассуждает большинство провинциалов.
В Кавалеровском районе проживают 8395 граждан в возрасте от 1953 г.р. и моложе. В этом году нет ни одного человека, который пожелал бы передать свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам или управляющим компаниям. В прошлом году около 100 человек написали заявления о переводе денежных пенсионных средств (накопительной части пенсии) в УК - прежде всего в московские ЗАО "Металл Инвест Траст" и "Тройка диалог": эти компании сделали себе хоть какую-то рекламу. Как за 2 года выросли накопления граждан в управляющих компаниях, насколько эффективно те управляют пенсионными сбережениями - в местных отделениях ПФ ничего не знают. А вот страховые взносы, поступившие в государственный ПФ за 2002 г., возросли на коэффициент индексации в 1,177. Данных за 2003-2004 гг. у сотрудников местных отделений ПФ пока нет, они появятся в следующем году.
В Тернейском районе из 13800 человек 5951 - в возрасте от 1953 г.р. Негосударственным ПФ свои пенсионные накопления не доверил никто. А управляющим компаниям (тем же, что и в Кавалерово) - 38 человек - 0,5% жителей.
В этом году в Арсеньеве, где более 60 тыс. населения, 14 человек написали заявления на обслуживание в негосударственном ПФ (главным образом - железнодорожники), а 7 человек перевели пенсионные сбережения в УК. В прошлом году перевести свои пенсионные накопления в негосударственные ПФ не захотел никто, а управляющим компаниям доверили накопительную часть пенсии около 50 человек. Из УК арсеньевцы чаще всего выбирали московские "Альфа капитал" и "Тройку диалог".
Чем объяснить высокую степень недоверия к негосударственным ПФ и УК? "Отсутствием достаточной информации о них и страхом перед негосударственными финансовыми структурами: вдруг кинут!" - считает зам. начальника отдела персонифицированного учета Арсеньевского управления ПФ Марина СИВАЕВА.
В Дальнегорском районе на учете ПФ - 46700 застрахованных лиц. В негосударственных ПФ никто не обслуживается. Управляющим компаниям в прошлом и нынешнем году передали свои пенсионные накопления 102 человека: выбор так же падал чаще всего на "Тройку диалог" и "Металл Инвест Траст".
В прошлом году на накопительной части пенсионных сбережений дальнегорцев, хранящихся во Внешэкономбанке, было 6,8 млн руб. В этом году за 10 месяцев - 9 млн руб. За год пенсионные накопления местных жителей приросли почти на 32%. Насколько выросли накопительные части пенсий в УК, информации у специалистов управления ПФ нет.
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