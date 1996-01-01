Кредит на погашение кредита

Дальневосточный банк предложил новую программу рефинансирования потребительских кредитов, выданных другими банками.

В рамках этой программы заемщик сможет получить новый кредит в ДВБ для погашения задолженности в полном объеме на более привлекательных условиях: по процентной ставке, по сроку или по валюте кредита. При этом размер нового кредита может превышать сумму, необходимую для погашения действующего кредита.

Для того чтобы снизить платежи по кредиту, заемщику необходимо предоставить пакет документов, в т.ч. справку о том, что он не имел просрочек по кредиту. Есть несколько причин рефинансирования кредита в ДВБ: доступные процентные ставки, отсутствие ежемесячных комиссий за обслуживание кредита, погашение кредита без комиссий и ограничений, личное страхование по желанию заемщика, широкая сеть офисов. Все эти факторы существенно влияют на конечную стоимость кредита.