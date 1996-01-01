МБРР и Республика Якутия подписали меморандум

Документ о стратегическом партнерстве между Республикой Саха (Якутия) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) – организацией, входящей в группу Всемирного банка, определяет механизмы дальнейшего сотрудничества.

Со стороны республики документ подписал Президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, интересы МБРР представлял Директор и Постоянный представитель Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации Педро АЛЬБА. Меморандум предусматривает совместную работу по следующим направлениям: развитие дошкольного и школьного образования, устойчивое развитие сектора здравоохранения, внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, улучшение инвестиционного климата и условий развития бизнеса, улучшение условий развития сельского хозяйства, улучшение условий развития физической культуры и спорта, развитие науки и инновационного потенциала, повышение эффективности ЖКХ, внедрение инновационных и энергосберегающих технологий.