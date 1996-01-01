Сбербанк и Сахалин договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН и председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ.

Досье Документ определяет взаимодействие Правительства Сахалинской области и Сбербанка России по вопросам финансово-кредитных отношений в социально-экономической сфере на долгосрочной основе. Сотрудничество между сторонами будет развиваться в области реализации инвестиционных проектов и строительства доступного жилья, программы содействия реформированию ЖКХ, поддержки малого и среднего бизнеса, взаимодействия при оказании услуг электронной торговой площадки.

Среди важнейших инвестиционных проектов: создание в области газохимического комплекса, топливно-энергетического комплекса на западном побережье Сахалина, комплексного производства по переработке лесных ресурсов. Всего таких проектов около 15-ти, их общая стоимость оценивается в несколько сотен миллиардов рублей.