АТБ в сотне крупнейших банков России

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) стал 87-м банком из 500 крупнейших российских банков по чистым активам. Таким образом, АТБ вошел в первую сотню банков-лидеров по активам.

По данным агентства РБК, которое подготовило рейтинги финансовых организаций по итогам работы за первое полугодие 2010 года, АТБ удалось добиться 100%-ного роста активов с 01.07.2009 г. по 01.07.2010 г. Также банк стал 86-м по размеру кредитного портфеля (увеличение на 50% с 01.07.2009 г.) и 72-м – по объему депозитов (+128%).

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) - второй из крупнейших региональных банков Дальнего Востока по величине чистых активов. Территориальная сеть АТБ включает более 140 подразделений в 15 субъектах РФ.