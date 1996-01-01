Факторинг: шанс на обновление

Последние два года вывели с рынка факторинга ряд крупнейших операторов. В 2009 г. ФК "Еврокоммерц" разорилась, Межрегиональная факторинговая компания "Траст" была продана ВТБ. Факты показательны. В свое время, в 2007 г., обе эти компании стали инициаторами создания профессионального объединения – Ассоциации факторинговых компаний, которая существует и поныне. С уходом таких крупных операторов факторинг не перестал существовать, он лишь диверсифицировал свои риски и сконцентрировался главным образом "под крышей" банковских структур.

Перемены на рынке

Несмотря на существующее мнение, что факторинг в Дальневосточном регионе так и не получил того развития, которое принесло ему "славу" в развитых странах, сегодня на Дальнем Востоке факторинг имеют в линейке своих продуктов Альфа-Банк, Далькомбанк, Промсвязьбанк, Примсоцбанк. Банковские структуры адекватно осознают посткризисные риски бизнеса, но готовы активно конкурировать на дальневосточном рынке. Форпостами факторинга, по-прежнему остаются Владивосток и Хабаровск. На Сахалине, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях услуга так и не получила распространения.

Как подтверждает Олеся БЫКОВА, руководитель по развитию факторинга Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", в 2009 г. с рынка окончательно ушли игроки, не способные вести факторинговый бизнес. Остались лучшие, и им в ближайшие несколько лет предстоит определить новый облик российского факторинга. По мнению собеседницы "ДК", ключевыми элементами успеха на обновленном рынке станут качественный риск-менеджмент, внимание к IТ-инфраструктуре бизнеса, гибкость и оперативность в работе с клиентами.

Вместе с тем, активным игроком на российском рынке остается Национальная Факторинговая Компания (НФК), ставшая лучшей в нескольких номинациях в рамках 6-й ежегодной конференции "Факторинг в России – 2010". На Дальнем Востоке этот оператор не представлен. Две ключевых номинации ("Лидер рынка факторинга" и "Лидер в сегменте экспортного факторинга") достались Промсвязьбанку (29,6% рынка). В 2009 – 2010 гг. заявил о себе Альфа-Банк (9,42% рынка), завоевав номинацию "Самый быстрорастущий Фактор". По данным Ассоциации факторинговых компаний, к факторингу готовы вернуться НБ "Траст" и МДМ Банк. Обе кредитные организации пока оставляют этот вопрос без комментариев, но вполне способны занять нишу на этом рынке, так как активно работают с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Оценивая объемы российского факторинга, нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что рейтинговые агентства существенно расходятся в цифрах в определении перспектив продукта. Тем не менее большинство экспертов уверены, что в нынешнем году российский рынок факторинга продемонстрирует активное восстановление. Показатели за шесть месяцев 2010 г. близки или превосходят данные за девять месяцев 2009 г. Учитывая традиционный рост оборотов факторов во втором полугодии, к концу 2010 г. объем российского рынка факторинга может достичь 450-500 млрд руб.

Досье По итогам 1-го полугодия 2010 г. оборот российского рынка факторинга достиг 185 500 млн руб. Совокупный факторинговый портфель на 1 июля 2010 г. составил около 50 000 млн руб. Участники российского рынка факторинга профинансировали товарооборот клиентов на сумму свыше 132 000 млн руб. Доля факторинга в ВВП России по итогам первого полугодия 2010 г. – менее 0,5%, в обороте розничной торговли – 2,5%, оптовой торговли – 1,6%. 76% объема операций российского рынка – факторинг с правом регресса. Доля факторинга без регресса составила 13,4%, факторинга без финансирования – 9,7%, международного факторинга – 0,8% (по данным Ассоциации факторинговых компаний).

Выстраивается печально известная в начале 90-х гг. XX века финансовая пирамида. ФК "Еврокоммерц" сделала ставку лишь на "дебиторку" и просчиталась. Если банки устанавливали ставку по факторингу 17-18% годовых, то проценты в небанковских факторинговых компаниях доходили до 50% годовых. Таким образом, фактически закладывался риск невозвратов, так как к клиентам применялись менее жесткие требования. Но, как выясняется, клиент, который готов платить высокий процент, в дальнейшем часто становится некредитоспособным.

Описывая положение вещей на российском рынке в целом, Дмитрий Яшунин рассказывает, что в этот период в условиях общего снижения ликвидности предприятия были вынуждены продавать товар и оказывать услуги в долг. "К огромному сожалению, не вся дебиторская задолженность, как показало время, являлась "хорошей" – то есть реальной к взысканию. Тогда как факторинг ориентирован на работу с "идеальными" должниками, то есть с теми, кто способен выполнять свои обязательства в срок. А с этим, как показывает практика, по-прежнему есть проблемы ..." – констатирует эксперт.

Как полагают некоторые аналитики, облигационный займ, оформленный ФК "Еврокоммерц" в 2008 г., и оказался роковым. Как результат – 60% просроченных долгов и отсутствие возможности рассчитаться с зарубежными инвесторами. Компания подала на банкротство.

Интересно, что "дочка" ВТБ – ВТБ Факторинг – наследница МФК "Траст", на Дальнем Востоке активно себя так и не проявила, остановившись в Красноярске. Хотя на общероссийском рынке по результатам 1-го полугодия 2010 г. вошла в тройку лидеров по объему портфеля. В прошлом году компания пыталась предлагать свои услуги в Хабаровске и во Владивостоке, но кросс-продукт не прижился на нашем рынке. Как полагают сторонние эксперты факторингового рынка, основная проблема оказалась буквально в том, что менеджеры просто не рассчитали расстояние и часовые пояса, хотя процентные ставки были достаточно конкурентны.

Столичное руководство полагало, что достаточно открыть опер-офис в обеих столицах Дальнего Востока, который будет подыскивать клиентов, договариваться с ними об установлении отношений, в то время как все операции – проверка и анализ документов, установление лимита на факторинг и многое другое – будут проходить через Москву. Дальневосточный клиент в свою очередь более мобилен и ждет маневренных решений. "Наш клиент нуждается в диалоге, желает лично знать специалиста, который отвечает за ведение его дел в банке, а факторинг – это, кроме всего прочего, административное управление задолженностью", – подчеркивает независимый эксперт "ДК".

Факторинг в коммерческих банках в период кризиса 2008-2009 гг. (хотя очень часто услугу осуществляют дочерние компании, что не меняет сути вопроса) оказался наиболее устойчивым и универсальным. Банки, ведя диверсифицированный бизнес, могут направить необходимые суммы на развитие и продвижение факторинга.

Если говорить откровенно, то наиболее свободно плавают в водах дальневосточного факторинга клиенты Промсвязьбанка. Кстати, по неофициальной информации, после банкротства ФК "Еврокоммерц" многие ее клиенты направились именно в Промсвязьбанк.

Лучший друг

При факторинге банк (или факторинговая компания) по сути дела выступает посредником между продавцом и покупателем, который не может сразу оплатить товар – за него платит банк, а потом взимает с покупателя долг с процентами. Схема очень удобна, например, ритейлерам и прибыльна для банков, так как факторинг часто дешевле кредита.

Не приуменьшая достоинств своего традиционного продукта – кредитования, банки советуют бизнесу внимательнее присмотреться к факторингу. Этот продукт создан для тех, кто не собирается останавливаться на достигнутом, готов развиваться и расти. Факторинг как нельзя кстати подойдет для оптовой торговли продовольственными, промышленными товарами, строительными материалами, ГСМ и т.д. Все эти направления предполагают изначально реализацию товара, а затем появление денег на счетах. Факторинг для таких компаний – лучший друг, поскольку за товар заплатит третья сторона.

Как показывает российская практика, наиболее востребованным на сегодня продуктом является внутренний факторинг с правом регресса. Популярность данного вида факторинга у компаний объясняется его относительно низкой стоимостью, поскольку риск полной или частичной неоплаты поставок дебитором поставщик принимает на себя.

По словам Марины КОСТИНОЙ, начальника Управления по работе с корпоративными клиентами филиала "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк", в 2010 г. уже наблюдается стабильный рост спроса на факторинговое обслуживание. Хабаровский бизнес оценил основные преимущества подобных расчетов и использует возможность пополнять оборотный капитал и покрывать кассовые разрывы без предоставления дополнительного обеспечения, так как факторинговое обслуживание – это беззалоговое финансирование.

"Сегодня факторинг наиболее востребован компаниями, деятельность которых предполагает систематические поставки товаров на условиях отсрочки платежа и долгосрочные перспективы сотрудничества с контрагентами", – добавляет Олеся Быкова.

Наш спикер отмечает, что дальневосточные компании, занимающие активные позиции во внешнеэкономической деятельности, проявляют наибольший интерес к комплексу услуг по международному факторингу: экспортному (с регрессом и без регресса) и импортному.

Так, импортный факторинг в Промсвязьбанке позволяет компании получить товарный кредит на срок до 90 дней, а значит, увеличить объем закупок, торговать на условиях открытого счета и отойти от аккредитивной формы расчетов. Экспортный факторинг предоставит иностранным покупателям отсрочку платежа до 90 дней, сократит кассовые разрывы и повысит финансовую устойчивость компании, ускорит процедуру получения платежа по сравнению с аккредитивной формой расчетов, обеспечит страхование риска неплатежа или несвоевременной оплаты со стороны клиента.

Фактор клиента

В течение 2010 г. дальневосточный рынок показывает положительную динамику, поэтому с определенной долей оптимизма можно сказать, что факторинг прижился и на наших просторах. В последние 1,5 года в режиме факторинга активно работают продавцы-покупатели пищевых продуктов и бытовой химии.

Идеальным клиентом для банка в сфере факторинга является финансово устойчивый бизнес: поставщики торговых сетей, крупных компаний, надежные сырьевые и промышленные предприятия, с хорошо диверсифицированной дебиторской задолженностью, говорит Марина Костина.

"В настоящее время мы в первую очередь предоставляем факторинговое обслуживание производителям и оптовикам, работающим на рынках продуктов питания и товаров повседневного спроса среднего и низшего ценового сегмента", – уточняет Олеся Быкова. Торговые компании – лучшие клиенты для факторинга. Кстати, их доля в обороте Промсвязьбанка приближается к 80%.

Компания может рассчитывать на факторинг, если поставки в адрес покупателя носят регулярный характер, осуществляются по "безналу" и с отсрочкой платежа, условия предоставления факторингового финансирования определяются индивидуально по итогам анализа контрагентов и истории поставок между ними.

Фактор риска

Факторинг не терпит лжи в отношениях. Как поделился с "ДК" один из экспертов дальневосточного факторингового рынка, в банке буквально по ниточкам распускают все швы на бизнесе клиента и его контрагентов, чтобы узнать реальное положение вещей. Если клиент предоставляет в качестве партнера предприятие с нестабильным финансовым положением, банк может и отказать. В свою очередь, поставщики часто платят за своих дебиторов, чтобы поддержать свою положительную деловую репутацию. Факторинг – действительно в первую очередь доверие к клиенту и его поставщикам.

Банк рассчитывает на то, что деньги за факторинговое обслуживание должны обязательно вернуться. И основным требованием при принятии решения о факторинговом обслуживании между поставщиком и покупателем является договор поставки. Обязательное условие этого документа – указание срока отсрочки платежа, а также объем и суммы поставки. Исходя из этих параметров, определяются объемы факторингового обслуживания, его сроки и т.д. Таким образом, факторинг еще и финансирование роста компании. Как утверждают специалисты, от того, насколько контрагенты интересны друг другу, настолько в рамках факторингового финансирования они позволяют себе увеличивать отсрочки платежей, предоставлять бонусы и скидки.

Итак, в 2010 год рынок факторинга вошел с надеждой на возобновление роста экономики, повышение оборотов торговли, улучшение финансового состояния компаний. Если год назад спрос на факторинг серьезно превышал предложение, то в третьем квартале нынешнего года все иначе. Дмитрий Яшунин полагает, что клиентам стоит рассчитывать, что ситуация, наблюдаемая сегодня (повсеместное снижение ставок кредитования), будет способствовать и ценовому улучшению факторинга.

Есть мнение, что в кредитных организациях существует тенденция к избытку ликвидности, а поскольку именно банковские структуры стали играть ключевую роль на рынке факторинга, можно ожидать дальнейшего снижения стоимости факторинга для клиентов.