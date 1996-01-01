Инструмент модернизации

Задача модернизации в последнее время вышла на повестку дня в числе важнейших для экономики страны. Сегодня, когда пресс кризиса значительно ослаб, она становится реально выполнимой – все больше предприятий могут заняться обновлением собственной производственной базы. Одним из инструментов, позволяющих провести модернизацию в оптимальных финансовых условиях, является лизинг. В миссии компании "ДельтаЛизинг" звучит именно этот посыл: "Мы инвестируем в обновление бизнеса, ускоряем достижение целей и стремимся это делать лучше всех".

О том, какой тренд выстраивается на рынке лизинговых услуг в целом, какие отрасли "вернулись" за лизингом в первую очередь и удалось ли участникам рынка полностью преодолеть последствия кризиса, "ДК" побеседовал с первым заместителем генерального директора компании "ДельтаЛизинг" Максимом ГОНЧАРУКОМ.

Досье ЗАО "ДельтаЛизинг" – универсальная лизинговая компания со 100%-ным иностранным капиталом, создана в 1999 году. Единственным акционером компании выступает Инвестиционный фонд США-Россия. С 2004 года "ДельтаЛизинг" активно привлекает финансирование за рубежом. Основные инвесторы: Европейский банк реконструкции и развития (ЕBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Банк UPSC, Standard Bank, WorldBusiness Capital Inc.(WBC), DEG (группа KfW Bankengruppe) и другие крупные международные институты.

– Максим Владимирович, если посмотреть на лизинг как на некий финансовый индикатор состояния экономики, можно ли говорить о ее восстановлении? Насколько лизинг сегодня востребован?

– Такая постановка вопроса, думаю, вполне правомерна. По большому счету лизинг, как и другие финансовые инструменты, отражает текущие предпочтения рынка, некий тренд развития экономики. Если развитие идет по восходящей, то у представителей бизнеса возникает необходимость приобретения материальных ресурсов для осуществления своей деятельности, в том числе и оборудования, и наоборот. В прошлом году, особенно в первом полугодии, когда кризис был в разгаре, рынок лизинга находился, в лучшем случае, в стагнирующем положении, но некоторые из его участников потеряли значительные объемы и даже вынуждены были свернуть бизнес.

Тем не менее уже во второй половине 2009 года мы почувствовали улучшение экономической ситуации. Так, объем деятельности "ДельтаЛизинг" за второе полугодие 2009 года в два раза превысил результаты первого, а за два квартала 2010 года мы достигли итоговых показателей всего 2009 года. Конечно, не все участники рынка вернулись к докризисным темпам роста, но в целом динамика положительная, что свидетельствует о развитии экономики.

Хотелось бы также сделать акцент на том, что в последнее время совершенствуется и нормативная база лизингового рынка. Законодательство о лизинге существует давно, но в нем есть пробелы, которые осложняют взаимоотношения лизингодателя и лизингополучателя. В последнее время с учетом мнений участников рынка разработаны соответствующие поправки в законодательство, которые, надеюсь, будут в ближайшее время приняты. Такие изменения помогут полнее раскрыть потенциал лизинга как инструмента, многие десятки лет успешно работающего на модернизацию экономики западных стран. Конечно, нам до таких показателей пока далеко, но ситуация из года в год меняется к лучшему.

– Происходит ли вслед за банками либерализация условий лизингового финансирования?

– Наша компания получает инвестиции от международных финансовых институтов и не зависит от позиции российских банков. Мы сами, исходя из ситуации на рынке, определяем тактику поведения и можем выстраивать достаточно жесткую или, чаще всего, более либеральную политику. Что касается ставки финансирования в долларах США, она практически не менялась на протяжении всего периода существования компании – почти одиннадцати лет. Ставка по рублевому финансированию по понятным причинам изменялась, и в настоящий момент действительно можно говорить о либерализации. Например, с начала года ставка по рублевому финансированию в "ДельтаЛизинг" снизилась на 6 процентных пунктов.

– Это сказалось на притоке клиентов?

– Безусловно, наш бизнес значительно вырос. По экспертным прогнозам, рынок лизинга может показать по итогам 2010 года прирост на уровне 30 – 50%. Цель, которую мы поставили в "ДельтаЛизинг", – рост в два с половиной раза, и мы активно двигаемся к этим показателям.

– А какова отраслевая структура вашего портфеля?

– Должен заметить, что сегодня наиболее активно восстанавливаются и развиваются именно те отрасли, которые существенно пострадали от кризиса: строительство, грузоперевозки, розничная и оптовая торговля. Причем растут они не только за счет тех предприятий, которые были в данном бизнесе, но и за счет новых участников рынка.

Значительную роль сыграла также поддержка государства, которое именно в эти годы развернуло на Дальнем Востоке мощные инфраструктурные проекты. В 2010 году региональная сеть компании включает 14 успешных офисов в крупных российских городах, и мы отчетливо видим, что благодаря таким проектам экономика Дальневосточного региона пострадала в меньшей степени, и именно здесь возобновился ее активный рост. Появился больший спрос на финансирование именно этих отраслей. Сегодня до 70-80% заявок – это тяжелая строительная техника и грузовой транспорт. Соответственно начали восстанавливаться торговля и сфера услуг.

Вообще "ДельтаЛизинг" имеет весьма диверсифицированный портфель – этому всегда уделялось особое внимание. Самые большие доли принадлежат грузовому транспорту (24%) и строительной технике (около 17%). В портфеле компании представлены до 30 типов оборудования, задействованных в разнообразных отраслях. Активно финансируем лесозаготовительную отрасль. На протяжении последних 5-6 лет "ДельтаЛизинг" – компания №1 в стране по поставкам лесозаготовительной техники. По деревообработке в этот период мы находились в тройке-пятерке ведущих российских компаний, а по итогам 2009 года – на втором месте.

Досье По итогам исследования "Рынок лизинговых услуг России – 2009", под редакцией профессора Высшей школы экономики В.Д. Газмана, ЗАО "ДельтаЛизинг" является стабильным лидером финансирования лесозаготовительной отрасли (1 место из 11 лизинговых компаний РФ), торгового оборудования (1 место из 22), деревообрабатывающей (2 место из 14), полиграфической (2 место из 23) и пищевой промышленности (5 место из 40). Занимает ведущие позиции на рынке лизинга грузового транспорта и спецтехники: сумма реализованных проектов в 2009 году 1 млрд рублей. В региональных ренкингах подтверждает лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в Сибири: стоимость реализованных в 2009 году проектов – $35,9 млн и $36 млн соответственно.

Интересно, что именно дальневосточные предприятия начали активно модернизировать свои основные фонды, сибирские в этом плане были чуть позади, несмотря на явное лидерство по объемам лесозаготовок. Кризисные явления и не всегда последовательная административная политика по отношению к лесоперерабатывающей отрасли дали свои негативные результаты, были случаи, когда мы вынуждены были изымать переданную в лизинг технику, выезжая на отдаленные лесосеки – на 500-600 км от населенных пунктов. Но и этот опыт мы считаем полезным.

Каждый бизнес имеет свои особенности, и лесопереработка в том числе. Мы изучили эту специфику и "идем в лес" со знанием дела. Кстати, как свидетельство нашей профессиональной состоятельности можно расценивать и тот факт, что один из крупнейших в мире производителей лесозаготовительной, строительной и сельскохозяйственной техники – американская компания John Deere рассматривает "ДельтаЛизинг" в качестве своего надежного партнера. В настоящее время идут переговоры о совместной программе по финансированию поставок этой техники в Россию, на что уже получено одобрение Экспортно-Импортного Банка США.

– Максим Владимирович, вы говорили о крупных инфраструктурных и кластерных проектах, которые сейчас реализуются в регионе, а участвует ли в них "ДельтаЛизинг"?

– Хотел бы подчеркнуть, что мы были и будем компанией, которая активно финансирует предприятия среднего и малого бизнеса. Безусловно, в числе наших клиентов есть крупные компании, но основную часть составляют небольшие предприятия. Поэтому в крупнейших стройках (мосты, Дальневосточный федеральный университет, Международный аэропорт Владивосток, нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан" и другие) принимаем участие косвенно, финансируя субподрядчиков и подрядчиков второй-третьей очереди. Мы не можем сказать, что профинансировали поставку на стройки саммита, скажем, автоколонны в 50-60 машин, но то, что на этих стройках работает не один десяток единиц техники, переданной нами в лизинг различным компаниям, это факт. Что немаловажно, к нам обращаются уже не только дальневосточные, но и московские предприятия, задействованные на этих стройках. При этом сегодня мы начали сталкиваться с ситуацией, когда у поставщиков нет в наличии требуемого оборудования, и приходится ждать поставки. Что, впрочем, можно отнести и к положительным тенденциям – тренду на повышение спроса.

– Какие конкурентные преимущества позволяют вам этот тренд обеспечивать?

– Есть среди них, можно сказать, лежащие на поверхности преимущества – ставка, величина аванса... А есть вещи менее очевидные, на которых мне бы и хотелось остановиться. И в первую очередь это такая элементарная вещь, как доступность финансирования. К нам часто приходят клиенты, которые до этого уже побывали в банках и не смогли получить кредит, например, на приобретение самосвала. Потому что банк поставил вопрос залога, потребовал довольно большой пакет документов и развернутую финансовую отчетность. Лизинговую сделку в этом смысле оформить проще, у нас разработан ряд экспресс-продуктов, которые направлены на максимальное упрощение сбора документов. И если клиент предоставил необходимый пакет и готов внести аванс, мы, с большой долей вероятности, профинансируем такую сделку. Причем сейчас мы работаем с авансами, которые были в докризисное время: например, по тяжелой технике и грузовому транспорту минимальный аванс равен 10%. Такие сделки одобряются и финансируются в кратчайшие сроки, что также является преимуществом.

Еще один важный момент заключается в том, что "ДельтаЛизинг" поддерживает партнерские отношения с широким кругом поставщиков российской и зарубежной техники. Всевозможные совместные акции и скидки, предусмотренные такими поставщиками именно для нашей компании, позволяют обеспечивать клиентам финансирование на условиях гораздо более выгодных, чем среднерыночные.

В качестве итога можно подчеркнуть, что лизинг открывает немало возможностей перед теми компаниями, руководители которых сегодня задумываются об обновлении производства. Одним словом, у лизинга как инструмента модернизации – большие перспективы.