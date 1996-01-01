Сбербанк ценит время своих клиентов

Два павильона самообслуживания Сбербанка открылись в приморской столице в районе АЗС НК «Альянс» по ул. Луговая, 89а и Калинина, 20а. Каждый из них оборудован двумя банкоматами (в том числе с функцией cash-in, т.е. внесения наличных денег) и ставшими уже привычными для многих клиентов Сбербанка информационно-платежными терминалами (ИПТ). В Приморье установлено уже более 280 ИПТ, 125 из которых работают во Владивостоке.

Понятные истины

Стоило жителям близлежащих районов увидеть яркий фирменный знак Сбербанка и ключевую надпись - «24 часа», как они, полные любопытства, спешили к новым павильонам. Праздничные воздушные шары стали не только украшением, но и приятным подарком всем горожанам, посетившим новые точки обслуживания в день открытия. Здесь их встречали приветливые консультанты, помогали совершать операции, знакомили с правилами самообслуживания.

На церемонии открытия Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела удаленных каналов обслуживания Приморского ОСБ № 8635, отметила, что установка таких павильонов без участия сотрудников отвечает новой философии Сбербанка - формированию современного динамичного, ценящего собственное время клиента.

Время и деньги

Близость вкупе с современным сервисом позволят клиенту не только сэкономить, но и выбрать наиболее оптимальное время для совершения финансовых операций.

24 часа в сутки через информационно-платежные терминалы клиенты Сбербанка могут совершать с помощью банковской карты или наличными деньгами разного рода платежи (более 50 видов), в том числе оплату в пользу федеральных сотовых операторов (буквально на днях к их перечню присоединился местный оператор мобильной связи НТК), а также переводить средства с карты на карту, гасить кредиты и пр. Востребованными стали оплата штрафов ГИБДД и оплата за детский сад, это единственные платежи, по которым взимается комиссия. Но при этом размер комиссии ниже, чем если бы вы оплачивали услугу в банке. И, конечно же, клиент может получить наличные, пополнить счета кредитных и дебетовых банковских карт через банкоматы с функцией cash-in. Пропуском в павильоны самообслуживания является банковская карта любого банка.

Цена времени

Павильоны с фирменной символикой Сбербанка расположены на территории автозаправочных станций НК «Альянс». Новые точки самообслуживания представляют собой автоматизированные модули с полностью автономной системой освещения, кондиционирования и безопасности. Помещения салонов разделены на две изолированные зоны с отдельными входами, что позволяет каждому вошедшему внутрь клиенту проводить операции в обстановке конфиденциальности и безопасности. На время проведения операции входная дверь в зал самообслуживания временно блокируется.

По словам Светланы Калининой, в 2011 г. в крае планируется открыть 6 подобных павильонов, три из которых будут установлены во Владивостоке, «удаленные» точки самообслуживания появятся также в Артеме, Находке и Уссурийске.