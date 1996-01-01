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Посетителей «V Дальневосточной Ярмарки Недвижимости» ждет скидка по ипотеке
Примсоцбанк предлагает подарочные сертификаты по ипотекевсем посетителям «V Дальневосточной Ярмарки Недвижимости» во Владивостоке. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября в спорткомплексе «Чемпион» (ВГУЭС, ул. Гоголя, 41).
«Сертификат дает право получения скидки на комиссию банка при выдаче ипотечного кредита. Для этого посетителю выставки необходимо пройти консультацию специалистов в павильоне Примсоцбанка. Воспользоваться скидкой клиент может после того как подаст документы в банк в течение двух недель с момента окончания выставки, получит положительное решение и не позднее, чем через три месяца оформит кредит», — рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Напомним, что ежегодная выставка собирает представителей ведущих «ипотечных» банков, застройщиков, риэлторов, юристов, страховых компаний Владивостока и Приморского края. Здесь можно получить информацию по всем вопросам, связанным с рынком недвижимости. Специалисты Примсоцбанка находятся в павильоне № 12.
Торжественное открытие «V Дальневосточной Ярмарки Недвижимости»состоится в четверг, 30 сентября, в 11 часов.
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