Первые прикидки

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета РФ на 2011-2013гг. Согласно документу, в 2011г. дефицит бюджета составит 1 трлн 814 млрд руб., или 3,6% от ВВП, в 2012г. - 1 трлн 734,45 млрд руб. (3,1% ВВП), в 2013г. - 1 трлн 795,68 млрд руб. (2,9% ВВП).

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2011г. составляет 8 трлн 844,55 млрд руб., на 2012г. - 9 трлн 503,47 млрд руб., на 2013г. - 10 трлн 379,89 млрд руб. Общий объем расходов федерального бюджета РФ на 2011г. прогнозируется в сумме 10 трлн 658,56 млрд руб., на 2012г. - 11 трлн 237,9 млрд руб., на 2013г. - 12 трлн 175,57 млрд руб.

Основные характеристики федерального бюджета рассчитаны исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2011г. в размере 50 трлн 389 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 6,5%, в 2012г. - 55 трлн 950 млрд руб. и 6% соответственно, в 2013г. - 61 трлн 920 млрд руб. и 5,5%.

Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2012г. установлен на уровне 5 трлн 148,39 млрд руб., на 1 января 2013г. - 6 трлн 976,39 млрд руб., на начало 2014г. - 8 трлн 826,27 млрд руб. Государственный внешний долг РФ на начало 2012г. не должен превышать 55,6 млрд долл. Кроме того, сегодня же Правительство РФ одобрило проект поправок в Налоговый кодекс об индексации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ.

Как пояснила журналистам по итогам заседания кабинета министров министр экономического развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА, согласно документу, предлагается проиндексировать ставку налога на добычу нефти, которая установлена с 1 января 2007г. в размере 419 руб. за 1 т, и ввести с 1 января 2012г. ставку на уровне в размере 446 руб., а с 1 января 2013г. - 470 руб. за 1 т добытой нефти.

Также предлагается установить размер ставки НДПИ на добычу горючего природного газа с 1 января 2011г. - 237 руб. за 1 тыс. куб. м, с 1 января 2012г. - 251 руб. и с 1 января 2013г. - 265 руб.

Кроме того, согласно документу, в два раза уменьшаются ставки транспортного налога. При этом региональные органы власти РФ получат право устанавливать для легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л.с. включительно пониженные ставки транспортного налога вплоть до нулевой ставки. По мнению разработчиков, уменьшение ставки транспортного налога позволит нивелировать увеличение финансовой нагрузки на владельцев автотранспортных средств. При этом, как отмечают в Минфине, изменения позволят сохранить уровень налоговых поступлений от НДПИ в бюджетную систему РФ в период 2011-2013гг. на уровне текущего года.