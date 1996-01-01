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Примсоцбанк расширил географию военной ипотеки
С сентября 2010 года территория предоставления военной ипотеки от Примсоцбанка увеличилась на 10 городов России. Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» при сотрудничестве с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК).
Кроме Санкт-Петербурга, где данный проект был запущен еще в 2009 году, ипотечный кредит «Военная ипотека»стал доступен клиентам Примсоцбанка во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Омске, Челябинске, Петропавловске-Камчатском, Елизово, Иркутске.
«Программа рассчитана для покупки квартиры на вторичном рынке жилья без привлечения собственных средств военнослужащего. Фактически клиент платит по кредиту столько, сколько поступает на его именной накопительный счет. Собственные накопления он может использовать в качестве дополнительного первоначального взноса для увеличения стоимости приобретаемого жилья», – рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Существенное увеличение суммы кредита в рамках специального продукта для военнослужащих возможно благодаря специальной схеме возврата кредита за счет индексации накопительных взносов, постепенному снижению процентной ставки в течение срока возврата кредита, в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, а также оптимизации расходов АИЖК.
Преимущества военной ипотеки от Примсоцбанка: приобретение квартиры после 3 лет службы; использование денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, в качестве первоначального взноса; отсутствие моратория на досрочное погашение кредита.
Предварительное одобрение на получение ипотечного кредитадоступно на сайте банка через экспресс-анкету.
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