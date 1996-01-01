3 миллиарда для граждан

Портфель кредитов для физических лиц банка "Дальневосточные О.В.К." преодолел 3-миллиардный рубеж. По состоянию на 17.10.2004 г. он составил 3007,76 тыс. руб.

Дальневосточное О.В.К. перешло на новый уровень своего развития: банк вырос и превратился в разветвленную финансовую структуру, сохранив и пронеся сквозь время основную идею своей деятельности - улучшение благосостояния дальневосточников.

Темпы роста впечатляют: за неполный 2004 год содержимое портфеля по данному показателю увеличилось более чем в 2 раза, ведь совсем недавно (1 января 2004 года) он составлял еще 1 120 009 тысяч рублей. "Мы уверены, что новый рубеж банка станет еще одной отправной точкой для покорения новых вершин, для осуществления новых проектов, улучшающих благосостояние жителей региона", - сказал председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ. Он обратился к сотрудникам банка со словами искренней благодарности за честный и плодотворный труд, а к клиентам банка с пожеланиями здоровья, высокой жизненной энергии, оптимизма и большого запаса сил для новых и важных свершений.