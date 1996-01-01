Внешторгбанк встречает Новый год

Внешторгбанк открывает праздничную предновогоднюю эстафету. С 15 ноября 2004 года во всех филиалах и дополнительных офисах Внешторгбанка клиенты смогут открыть срочный вклад "Внешторгбанк-Праздничный".

Благодаря особым условиям вклад является выгодным и доступным для самого широкого круга физических лиц. Специальное предложение банка будет действовать до 14 января уже нового, 2005 года. Особенностью вклада "Внешторгбанк-Праздничный" являются относительно небольшая минимальная сумма вклада - 5000 рублей, $500 или 500 евро и процентные ставки, превышающие действующие ставки по другим вкладам во Внешторгбанке в среднем на 1-2%. Ставки по вкладу "Внешторгбанк-Праздничный" в зависимости от суммы составляют от 6 до 7% годовых в рублях и от 5 до 6% годовых в иностранной валюте. Срок вклада - 91 день.

По словам руководства банка, "темпы роста вкладов частных лиц у ВТБ значительно выше, чем в среднем по банковской системе. В нынешнем году ВТБ активно развивал комплекс услуг для физических лиц, предлагал частным клиентам новые продукты и услуги, расширял филиальную сеть по всей стране. В результате ВТБ переместился с четвертого на второе место в рейтинге российских банков по объемам привлеченных средств граждан".