Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Внешторгбанк встречает Новый год
Внешторгбанк открывает праздничную предновогоднюю эстафету. С 15 ноября 2004 года во всех филиалах и дополнительных офисах Внешторгбанка клиенты смогут открыть срочный вклад "Внешторгбанк-Праздничный".
Благодаря особым условиям вклад является выгодным и доступным для самого широкого круга физических лиц. Специальное предложение банка будет действовать до 14 января уже нового, 2005 года. Особенностью вклада "Внешторгбанк-Праздничный" являются относительно небольшая минимальная сумма вклада - 5000 рублей, $500 или 500 евро и процентные ставки, превышающие действующие ставки по другим вкладам во Внешторгбанке в среднем на 1-2%. Ставки по вкладу "Внешторгбанк-Праздничный" в зависимости от суммы составляют от 6 до 7% годовых в рублях и от 5 до 6% годовых в иностранной валюте. Срок вклада - 91 день.
По словам руководства банка, "темпы роста вкладов частных лиц у ВТБ значительно выше, чем в среднем по банковской системе. В нынешнем году ВТБ активно развивал комплекс услуг для физических лиц, предлагал частным клиентам новые продукты и услуги, расширял филиальную сеть по всей стране. В результате ВТБ переместился с четвертого на второе место в рейтинге российских банков по объемам привлеченных средств граждан".
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Губернатор 4: Да придет спаситель