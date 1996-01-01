Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-Банк ответит на все вопросы
1 декабря настоящие и потенциальные клиенты Альфа-Банка могут напрямую, в режиме on-line пообщаться с топ-менеджерами банка, задать вопросы и получить самую актуальную и достоверную информацию о планах и перспективах развития банка в регионах.
Тема конференции "Альфа-Банк: стратегия развития бизнеса в регионах" для крупнейшего российского банка весьма актуальна, поскольку существенная часть его бизнеса приходится именно на регионы - банк владеет разветвленной филиальной сетью, представляющей собой важнейший канал распространения услуг и продуктов. В Москве и других регионах России открыто более 120 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Башкортостане и Татарстане. На Дальнем Востоке банк присутствует в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области.
В конференции примут участие президент банка Петр АВЕН, председатель правления Рушан ХВЕСЮК, первый заместитель председателя совета директоров Олег СЫСУЕВ, заместитель председателя правления, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Александр ЛУКАНОВ, руководитель блока "Розничный бизнес" Виктор БАШКИРОВ, член совета директоров Александр ГАФИН, главный экономист, аналитик по банковскому сектору и макроэкономике Наталия ОРЛОВА.
On-line конференция состоится с 11:00 до 12:00 по московскому времени на корпоративном сайте Альфа-Банка www.alfabank.ru. Интернет-адрес конференции: http://www.alfabank.ru/conference.
Пресс-служба хабаровского филиала Альфа-Банка сообщила, что для участия в on-line конференции необходимо в указанное время зарегистрироваться на странице конференции (http://www.alfabank.ru/conference) и задать вопрос, указав кому именно он адресован. Ответы на вопросы будут также поступать в режиме реального времени.
Вопросы для руководства Альфа-Банка принимаются уже сейчас по адресу: topmanagers@alfabank.ru.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?