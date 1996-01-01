Альфа-Банк ответит на все вопросы

1 декабря настоящие и потенциальные клиенты Альфа-Банка могут напрямую, в режиме on-line пообщаться с топ-менеджерами банка, задать вопросы и получить самую актуальную и достоверную информацию о планах и перспективах развития банка в регионах.

Тема конференции "Альфа-Банк: стратегия развития бизнеса в регионах" для крупнейшего российского банка весьма актуальна, поскольку существенная часть его бизнеса приходится именно на регионы - банк владеет разветвленной филиальной сетью, представляющей собой важнейший канал распространения услуг и продуктов. В Москве и других регионах России открыто более 120 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Башкортостане и Татарстане. На Дальнем Востоке банк присутствует в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области.

В конференции примут участие президент банка Петр АВЕН, председатель правления Рушан ХВЕСЮК, первый заместитель председателя совета директоров Олег СЫСУЕВ, заместитель председателя правления, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Александр ЛУКАНОВ, руководитель блока "Розничный бизнес" Виктор БАШКИРОВ, член совета директоров Александр ГАФИН, главный экономист, аналитик по банковскому сектору и макроэкономике Наталия ОРЛОВА.

On-line конференция состоится с 11:00 до 12:00 по московскому времени на корпоративном сайте Альфа-Банка www.alfabank.ru. Интернет-адрес конференции: http://www.alfabank.ru/conference.

Пресс-служба хабаровского филиала Альфа-Банка сообщила, что для участия в on-line конференции необходимо в указанное время зарегистрироваться на странице конференции (http://www.alfabank.ru/conference) и задать вопрос, указав кому именно он адресован. Ответы на вопросы будут также поступать в режиме реального времени.

Вопросы для руководства Альфа-Банка принимаются уже сейчас по адресу: topmanagers@alfabank.ru.