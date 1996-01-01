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В Примсоцбанке снижена ставка по партнерской ипотеке
С 16 сентября 2010 года Примсоцбанк снизил на 0,75% годовых ставку по ипотечным программам «Дельтарублевый», «Дельтаэконом», «Дельта Новостройка». Кредиты рассчитаны на приобретение жилья в рублях на вторичном рынке и в строящихся домах.
«Обновленные условия ипотекиот нашего давнего партнера – банка «Дельтакредит» – не только несут выгоду клиентам, но и позволяют нам сохранять лидирующие позиции среди крупнейших «ипотечных» банков», – подчеркнул Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Кредит «Дельтарублевый»– самая популярная ипотечная программа Примсоцбанка по итогам 2007 и 2008 годов. Она отличается лояльными требованиями, и особенно выгодна клиентам, планирующим выплачивать кредит минимальными долями в течение длительного срока.
Актуальным предложением для тех, кто заинтересован в корректировке процентной ставки за счет стабилизации финансового рынка, станет ипотечный кредит «Дельтаэконом». Первые 5 лет для программы действует фиксированная процентная ставка, далее — плавающая. Ее размер складывается из закрепленного значения и ставки MosPrime 3m, которая определяется мировыми экспертами каждые 3 месяца.
Кредит «Дельта Новостройка»оптимально подойдет собственникам недвижимости. Изначально ссуда предоставляется под обеспечение уже имеющегося жилья. После оформления права собственности на новую квартиру предмет залога можно заменить. Программа позволяет приобрести жилье у любого застройщика, в том числе не аккредитованного банком.
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