АТБ поможет купить автомобиль мечты

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) поддерживает стремление клиентов к лучшему и предлагает рассмотреть возможность приобретения автомобилей более высокого класса.

При помощи нового автокредита "Премиум" можно купить автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Преимущества кредита – низкая процентная ставка, возможность возврата средств в течение нескольких лет.

В качестве обеспечения достаточно залога этого автомобиля и поручительства супруга. Это предложение действует на всей территории присутствия АТБ.