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Китай разрешил юань по всей стране
С середины 2010 года в Китае расширена география международных расчетов в национальной валюте до 20 регионов, включая города центрального подчинения. Решение принято в целях роста объемов трансграничной торговли. Теперь клиенты Примсоцбанка могут осуществлять платежи с китайскими партнерами практически на всей территории КНР.
"Циркуляр о расширении расчетов в юанях" разработан Народным Банком Китая совместно с Министерствами финансов и коммерции, Главным таможенным управлением КНР, Главным государственным налоговым управлением и Китайским комитетом по контролю и управлению банковской отраслью. В соответствии с документом расчеты в национальной валюте возможны в городах центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин, провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Хубэй, Гуандун, Хайнань, Сычуань, Юньнань, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также в автономном районе Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанском, Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах.
– Расширение территорий, имеющих право вести расчеты в национальной валюте КНР, имеет большое значение для мировой экономики. С одной стороны, валюта Китая укрепляется и все увереннее выходит на рынок международных расчетов, с другой – это еще один шаг на пути укрепления российско-китайского межбанковского сотрудничества, который является логичной реакцией на рост внешнеторгового оборота двух стран, – комментирует Сергей ГОРОХ, заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". – Исключив из расчетов третью валюту, в частности доллары США, обе стороны получат только преимущества. На сегодня потребности участников внешнеэкономической деятельности удовлетворены в полной мере – платежи можно вести почти со всеми регионами Китая, а не только с приграничными провинциями. Благодаря активной работе по расширению круга своих банков-партнеров мы предлагаем расчеты в юанях на указанных территориях всем нашим клиентам.
Примсоцбанк – лидер среди кредитных учреждений Приморского края по расчетам в национальных валютах, развивает данные операции с 2005 года. Банками-партнерами по расчетам в юанях являются Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный банк Китая, Харбинский Банк.
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