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Алмазэргиэнбанк: эффективные кредитные инструменты для бизнеса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как и прогнозировали эксперты, в конце 2009 – начале 2010 года перед российскими банками в полной мере обозначилась проблема избыточной ликвидности. В самый разгар кризиса банкам необходимо было привлекать фондирование с помощью депозитов, и это вылилось в предложение высокой процентной ставки по вкладам. Население отреагировало вполне адекватно, определив в банковских вкладах выгодный и надежный инструмент сбережений, позволяющий в какой-то мере избежать опасностей, связанных с инфляцией и сохранностью средств.

Уже сейчас 2009 год официально признан пока единственным периодом в российской истории, когда среднегодовая ставка по депозитам превысила уровень инфляции. По состоянию на 1 июля 2010 года, объем банковских вкладов населения составил 8,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12% (на 1 января 2010 года – 7,5 трлн рублей). Примечательно, что большая часть этих вкладов (65%) размещена на срок более одного года. Свыше 2/3 вкладов открыто в рублях. Сегодня ставки снижаются, но процент привлечения во вклады сбережений населения по-прежнему стабильно высок.

Кроме этого, причиной избыточной ликвидности банков стало то, что в означенный период российские банки крайне осторожно вели кредитную политику.

Проблему сверхликвидности признали крупнейшие игроки банковского рынка России, и задачу ее управления банки решают универсальными методами: во-первых, за счет эффективного размещения и, во-вторых, за счет снижения ставок по депозитам. Такая ситуация, в целом, создает предпосылки для повышения доступности заемных средств. Банки снова активизировались в конкурентной борьбе за заемщиков высокой категории качества.

Учитывая тенденции рынка, а также необходимость долгосрочного стимулирования местного рынка товаропроизводителей, крупных поставщиков, отраслевых и бюджетообразующих компаний, Правление крупнейшего в Республике Саха (Якутия) универсального банка – АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО приняло решение об обновлении кредитных ставок и условий для заемщиков – частного и корпоративного сектора.

Корпоративный сектор: строить, перестраивать и достраивать.

В ситуации, когда спрос на кредитование растет за счет, главным образом, "подросших" компаний, фирм, планирующих совершить очередной прорыв на рынке, а также тех, кто уже распорядился имеющимися средствами и также испытывает необходимость пополнить оборотные средства, кредитные предложения Алмазэргиэнбанка могут стать эффективным инструментом бизнеса. Постоянные клиенты Алмазэргиэнбанка уже смогли воспользоваться обновленными кредитными предложениями. И именно они составляют ядро эффективного размещения банка. С другой стороны, давление рынка заставляет банки обращать внимание на высокорисковые сегменты и за их счет расширять клиентскую базу. Тем более что сегодня в Якутии отмечается активность представителей малого и среднего бизнеса – небольших компаний, считающихся высокорисковыми клиентами. Для таких клиентов Алмазэргиэнбанк ориентирует ряд кредитных продуктов, условия которых могут быть весьма привлекательными благодаря совместной программе, реализуемой не первый год с Фондом развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Кредитные инструменты для бизнеса, который растет и развивается, готовность банка рассматривать заявки в оптимальные сроки дают полное основание считать, что рынок заметно оживится. Тем более эксперты как один утверждают: кризисные явления последних лет сделали возможным массовую санацию рынка, остались сильнейшие компании, которые смогли успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям. Они работают относительно стабильно, а значит, уровень риска, сопряженный с выдачей кредита таким заемщикам, значительно снизился.

Частный сектор: новая история эффективного потребления

Алмазэргиэнбанк всегда позиционировался как универсальный банк, для которого одинаково приоритетными являются и розница, и корпоративный банкинг. После июля 2007 года, когда банки обязали раскрывать эффективные ставки заемщикам – физическим лицам, выяснилось, что Алмазэргиэнбанк мог и не готовиться к этому событию. Исторически сложилось, что банк никогда не применял на практике скрытые проценты, и разницы между заявленной и эффективной ставками в Алмазэргиэнбанке фактически не было. В связи с этим та ставка, которая заявлена в обновленных кредитных продуктах банка, и сегодня остается эффективной действующей ставкой. Это дает необходимое конкурентное преимущество по сравнению с другими игроками на рынке розничного кредитования и, как говорят эксперты, способствует перетоку заемщиков от наиболее агрессивных участников рынка.

Эффективно управляя ликвидностью, Алмазэргиэнбанк на сегодняшний день прочно удерживает свои рыночные позиции и готов активно конкурировать в сегменте корпоративного и розничного кредитования.

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