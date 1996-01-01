Счета в он-лайне

Банки, в свою очередь, предлагают разные виды дистанционных услуг: интернет-банкинг, телефонный и мобильный банкинг. Что касается SMS-сообщений о состоянии банковского счета, то этой услугой пользуются почти все владельцы мобильных телефонов и пластиковых карт.

Соблюдай дистанцию

Дистанционное обслуживание дает возможность клиентам совершать операции, не посещая банк, в любое удобное для клиента время с помощью одного из средств связи: доступа в Интернет, обычного или мобильного телефона. Но россияне пока не очень активно используют возможности дистанционного обслуживания. Так, только в десяти банках США насчитывается порядка 22 млн активных пользователей онлайн-банкинга, в России - всего 50 тыс. Но популярность интернет-банкинга растет: в 2003 г. число клиентов выросло на 50%, а в этом году этот показатель может составить 100%.

Интернет-банкинг

Доступ на валютные и фондовые рынки через систему интернет-трейдинга пока предоставляют немногие банки (например, Гута-Банк, Альфа-Банк, МДМ-Банк). С помощью интернет-банкинга клиент может совершать все стандартные банковские операции (кроме операций с наличными) со своего персонального компьютера, подключенного к сети Интернет. При этом получить доступ к интернет-банкингу довольно просто. "Клиенту достаточно иметь в распоряжении Интернет и магнитный носитель с секретными ключами", - пояснил директор центра развития розничных продуктов и маркетинга Импэксбанка Валерий КАРДАШОВ.

Большинство банков уже отказалось от взимания платы за предоставление интернет-банкинга. Плата взимается за техническое оборудование или средства, обеспечивающие большую безопасность проведения операций. Комиссионное вознаграждение за операции, проводимые с помощью интернет-банкинга, либо вообще не взимается, либо взимается в меньших размерах, чем при обслуживании в отделении банка. Так, комиссия за денежные переводы в отделениях Альфа-Банк Экспресс составляет 1% от суммы операции, а при переводе с помощью интернет-банка - 0,5%.

Банковские специалисты уверяют, что подобные операции совершенно безопасны. Тем не менее при работе через интернет-банкинг сам клиент должен соблюдать определенные правила безопасности. Валерий Кардашов объяснил: "При работе с системой интернет-банкинга не следует передавать магнитный носитель со своими ключами третьим лицам, надо обязательно извещать банк о каждом случае подозрительной операции".

Правда, есть два не слишком приятных момента, которые могут затормозить развитие интернет-банкинга. Во-первых, с 1 сентября этого года все российские банки должны отчитываться перед ЦБ за использование интернет-технологий в своей деятельности. Во-вторых, согласно последним изменениям, внесенным в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия или присутствия представителя.

Телефонная связь с банком

Системы телефонного банкинга позволяют клиентам банка получать информацию о своих счетах, а также проводить платежи по заранее определенным шаблонам. По телефону можно совершать операции как с помощью автоматизированного центра, так и при помощи операторов call-центра. При этом с помощью оператора можно провести больше операций, чем через автоматизированную систему. И сделать их безопаснее.

"Безопасность обеспечивается путем идентификации клиента по паролю, ответов на дополнительные вопросы, первоначальному лимитированию операций. Также все телефонные звонки записываются и хранятся в архиве для подтверждения той или иной операции", - пояснила вице-президент Пробизнесбанка Елена ПЕТРОВА.

Банки, как правило, не взимают плату за подключение клиента к услуге телефонного банкинга. Комиссия, как и в случае с интернет-банкингом, взимается только по переводным и платежным операциям.

Мобильное соединение

В последнее время банки предлагают клиентам услугу SMS-оповещения, что связано с активным распространением пластиковых карт. С начала октября такую услугу предлагает владельцам своих карточек "Альфа-Банк". Сразу после проведения операций по снятию наличных через банкомат, оплате товаров и услуг, возврату средств, а также отмене этих операций клиент получит соответствующее сообщение. Кроме того, каждое сообщение о расходной операции будет содержать информацию об остатке на счете. Первый месяц услуга будет предоставляться бесплатно. Начиная со второго месяца после подключения, будет взиматься плата в размере 59 руб. в месяц с одной пластиковой карты.

Некоторые банки предоставляют гибридную услугу, так называемый WAP-банкинг, который позволяет проводить банковские операции при помощи мобильного телефона, имеющего доступ к Интернету.

Что нас ждет

Развитие высокотехнологичных банковских услуг специалисты считают одним из перспективных направлений обслуживания клиентов. Например, в Импэксбанке в ближайшее время видят следующие возможности развития интернет-банкинга: открытие через систему интернет-банкинга срочных депозитов, осуществление полноценного интернет-онлайн обслуживания, включая возможность получения клиентом кредитного лимита на банковскую карту по его интернет-запросу, зачисление денежных средств на "электронный кошелек" сетевых платежных систем.