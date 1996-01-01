Личность – главный капитал

В 2010 году НОМОС-РЕГИОБАНКу исполняется 20 лет. Юбилей банк встречает, как говорится, в оптимальной форме. Получив год назад новое имя и новые возможности для развития, он сохранил неизменным два других важных фактора успеха – коллектив и традиции. Одним из носителей этих традиций является первый вице-президент, член правления Зинаида РОМАШКИНА.

От истоков профессии до профессионализма

Зинаида Ромашкина была в числе тех немногих, кто стоял у истоков создания банка и накрепко связал с ним свою жизнь. Говорят, что супруги, прожив вместе определенное количество времени, в результате синхронизации основных жизненных ценностей и процессов, начинают походить друг на друга даже внешне. На примере Зинаиды Михайловны можно увидеть, что нечто подобное происходит и в случае с любимым делом. У НОМОС-РЕГИОБАНКа и Ромашкиной даже юбилеи проходят в одно время: в год 20-летия банка исполняется 45 лет профессиональной деятельности ее первого вице-президента.

Интересно, что свою банковскую жизнь Зинаида Ромашкина начала не в родном Хабаровске, а в городе Лесозаводске Приморского края в должности экономиста в отделении Государственного банка СССР. В 1970 году она уже работала во Владивостоке, в краевом отделении банка. Оттуда ее и позвал назад родной Хабаровск, где требовались сотрудники для государственного банковского учреждения. В 1987 году Государственный банк стал преобразовываться в специализированные банки, возникли "Агромопромбанк", "Жилсоцбанк", "Сберегательный банк", "Пром-стройбанк".

– Мне был ближе "Жилсоцбанк", занимавшийся кредитованием местной промышленности, бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, торговли, – вспоминает Зинаида Михайловна, – здесь и стала заместителем председателя правления.

Именно на базе "Жилсоцбанка" при непосредственном участии Ромашкиной в 1990 году образовался коммерческий Региобанк. Банк начинался с 15 тысяч рублей уставного фонда и 50 сотрудников. Естественно, что основы корпоративной этики, отношения к клиентам были заложены и поддерживались с самого истока двумя людьми – президентом Сергеем ГРЕБЕНЮКОМ и Зинаидой Ромашкиной. Если вчитаться в характеристику, данную когда-то Зинаиде Михайловне, в ней без труда можно разглядеть черты самого НОМОС-РЕГИОБАНКа! Порядочный, добросовестный, трудолюбивый, неконфликтный, коммуникабельный – наверное, именно таков идеальный банк практически для любого клиента. И еще. Сдержанное отношение к рискам, рассудительность и отсутствие неоправданного авантюризма – тоже в большей степени женские.

Отношения с клиентом можно назвать личными

Хотя на формирование основ отношений с клиентами серьезно повлиял и другой фактор. Первыми заемщиками и вкладчиками становились зачастую знакомые люди. В тот период практически синхронно происходило развитие бизнеса и финансовой системы (а точнее, коммерческих банков). Конечно, взаимодействие было очень тесным, что и сформировало доверительный стиль отношения к клиенту: банк не просто выполнял свою работу, предоставляя кредитные средства, он понимал задачи клиента и искренне желал содействовать его развитию.

Такое отношение помогло многим. Только один пример. В 90-х Региобанк активно работал с российско-американским фондом поддержки малого бизнеса. Средства на кредитование поступали в банк в валюте, в ней же выдавались предпринимателям. Около 20 хабаровских компаний были участниками программы и успешно развивались с помощью международной поддержки. А потом пришел август 1998 года, произошел обвал рубля, курс доллара вырос в несколько раз. Сразу стало понятно, что вернуть кредиты в валюте малый бизнес не сможет. Требованиями погашения долга в соответствии с пунктами договора можно было только убить начинавшие свою историю предприятия. В то же время банк попал в сложную ситуацию вместе со всей страной, и ему также были необходимы средства. Однако в этой сложной ситуации выбор был сделан в пользу интересов клиентов и долгосрочных перспектив сотрудничества.

– Мы нашли возможность рефинансировать все валютные кредиты в рубли по льготному курсу. И сегодня, глядя на успехи участников той программы, приятно отметить, что все они выстояли, сумели развиться, и до сих пор являются нашими надежными партнерами, – говорит первый вице-президент.

Надо сказать, что клиенты банка в долгу не остаются, отвечая на доверие высоким качеством кредитного портфеля. Средний объем проблемных активов банка составляет всего 5%, а по Хабаровску – вообще почти немыслимый для банковской системы 1%. Клиенты не сомневались в банке никогда. Вместе партнеры пережили все российские дефолты и реформы: деноминацию, дефолт 1998 года, "черный вторник" 2004 года, кризис 2009 года. На вопрос, за счет чего выжили, Зинаида Ромашкина дает по-женски простой, но, по сути, очень точный ответ:

– Мы просто любим своих клиентов, дорожим нашими отношениями. Поэтому они нас тоже стараются не подводить.

Количество клиентов, отвечающих банку взаимностью, и в самом деле растет. Сегодня банк обслуживает более 11 тысяч корпоративных и 113 тысяч частных клиентов. Кредитный портфель на начало 2010 года составил 5,7 млрд рублей. Сотрудники банка не помнят случая, чтобы кто-то из клиентов поменял его на другой из-за недовольства уровнем качества обслуживания. До 2005 г. объективной причиной перехода в другой банк могло служить лишь ограничение по объемам кредитования на уровне регионального банка.

– Мы растили своих клиентов от малого бизнеса до крупных предприятий, и иногда их потребности начинали превышать возможности Региобанка, – пояснила Зинаида Михайловна. Ситуация изменилась после прихода крупного стратегического партнера – НОМОС-БАНКа: сотрудничество с ним позволило увеличить лимит кредитования на одного заемщика. Сегодня НОМОС-РЕГИОБАНК имеет возможность выдавать кредиты до 500 млн руб. на любой эффективный проект.

Как и всякая женщина, Зинаида Ромашкина в бизнесе уделяет особое внимание личным отношениям с клиентами. Двери руководства банка всегда открыты для очного общения даже в эпоху всеобщей информатизации и глобального распространения Интернета.

– Личные отношения с руководством компаний очень важны, – говорит первый вице-президент. – Юристы говорят: есть норма закона и дух закона. Так вот наши специалисты могут передать нормы предложений или требований, а в личном общении можно быстро и ясно выразить их дух, передать основной смысл. А когда руководителю понятен смысл предлагаемых действий, ему намного легче принять стратегически правильное решение. И еще важно видеть глаза человека, которому ты даешь деньги. В них риск невозврата читается порой лучше, чем в отчетах аналитических отделов банка.

Технология руководства в основе технологичного бизнеса

Когда создавался Региобанк, вычисления велись с помощью арифмометра и деревянных счетов. А сегодня в НОМОС-РЕГИОБАНКе высочайший уровень автоматизации, это очень развитый технически и технологически современный банк, не только пользующийся передовыми программами, но и создающий собственные программные продукты. Банк активно участвует в руководстве региональной банковской ассоциацией. И в этом тоже можно увидеть личные черты руководства, постоянно стремящегося к самосовершенствованию, ведущего за собой коллектив и клиентов.

Подход к руководству в банке очень демократичный. Здесь стремятся выслушать мнение всех участников процесса, не задавить позитивную инициативу.

– В нашем банке поощряются любая идея, любое предложение сотрудника, – говорит Зинаида Ромашкина. – Но при этом процесс выработки решения заканчивается только тогда, когда достигается единая позиция по предложенному варианту. Такой подход позволяет формировать деятельность в режиме работы команды единомышленников, лучше понимать сильные и слабые стороны.

С такого же подхода начинался НОМОС-РЕГИОБАНК, – вспоминает Зинаида Михайловна. – Мы не зря назвали себя региональным банком. Главная наша цель – развить местную экономику, улучшить жизнь в регионе. Почти в каждом заметном объекте Хабаровска есть доля участия НОМОС-РЕГИОБАНКа, кредитовавшего заказчиков или застройщиков.

Она, как и банк, не умеет отдыхать. Обычно больше двух недель отдых не длится. Зинаида Михайловна признается "ДК", что в первую неделю думает о том, что оставила в банке, а вторую неделю – о том, что надо сделать по возвращении. И это вовсе не из-за того, что на работе может что-то произойти, – банк работает как надежный механизм вне зависимости от отсутствия одного, даже очень важного сотрудника. Просто человек хуже себя чувствует без любимой работы, чем сверхнапряженно трудясь на своем месте.