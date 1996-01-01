Корпоративный захватчик рядом

25 ноября в г Хабаровске состоялся семинар по вопросам применения нового законодательства об акционерных обществах. Инициатором его проведения выступило Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России в Хабаровском крае. На нем присутствовали представители 35 акционерных обществ (АО), в т.ч. специалисты Далькомбанка, Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, Горэлектросети, и др.

На рассмотрение были вынесены вопросы последних изменений в области акционерного законодательства, вопросы раскрытия информации АО, примеры нарушений корпоративного законодательства и, что следует выделить особо, технологии корпоративных конфликтов.

С 21 декабря 2004 вступил в силу приказ о территориальных органах ФСФР России, согласно которому была узаконена деятельность региональных отделений как структурных подразделений вышеупомянутой службы с наделением их дополнительными полномочиями контроля за новыми субъектами финансового рынка. Появление последних связано с развитием системы пенсионного обеспечения и законом об ипотечном кредитовании в РФ.

Были затронуты вопросы, касающиеся изменений акционерного законодательства. В частности, с 1 января 2005 г. вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся увеличения ставки налога на выплачиваемые дивиденды (с 6% до 9%) и введения системы государственных пошлин, т.е. сборов, взимаемых с юридических лиц при обращении их в государственные органы за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. Согласно последнему нормативному акту стоимость государственной регистрации юридического лица составит, к примеру, 2000 руб. Изменения коснулись и антимонопольного законодательства в сторону увеличения перечня видов его правонарушений.

Как сообщила участникам семинара руководитель Представительства РО ФСФР в Хабаровском крае Людмила ВАКСМАН, 1 января 2005 года неправомерным действием будет считаться непредоставление АО ходатайств в территориальный орган. Помимо изменений, касающихся федеральных законов, были также озвучены вступившие в действие приказы ФСФР и Письма министерства по налогам и сборам, имеющие отношение к деятельности АО.

Была поднята актуальная на сегодняшний день тема корпоративных захватов. Ознакомив участников семинара с терминологией корпоративных поглощений, Людмила Ваксман подробно остановилась на рассмотрении признаков появления компаний-агрессоров, способов захватов, используемых ими, и методах защиты АО от их действия.

По окончанию семинара Людмила Юрьевна ответила на ряд вопросов "ЗР" в Хабаровске".

- Почему была выбрана тема корпоративного шантажа и захватов одной из основных для этого семинара?

- Данные термины - "корпоративный шантаж" и "корпоративный захват" - вошли в российскую корпоративную практику не так давно - 3-4 года назад, но несмотря на это, по итогам 2003 года РФ заняла 5-ое место в мире по числу недружественных захватов. АО находятся в эпицентре этих действий. В Москве ежегодно, согласно данным статистики, не менее 300 из них являются объектами корпоративных поглощений. В Хабаровском крае ситуация несколько иная.

За последние 5 лет было зафиксировано всего 30 корпоративных захватов (среди них истории с ОАО "Деловой центр", ОАО "Северторг", ОАО "Факт-Торг-Сервис". - Прим. ред.), но на текущий момент в условиях накопления предпринимателями денежных средств и ограниченности имеющегося в России арсенала финансовых инструментов для адекватного и эффективного вложения, существует реальная угроза всплеска подобных действий. Чтобы эффективно противостоять корпоративному захвату, АО необходимо, помимо соблюдения действующего законодательства об АО и нормативных актов Федеральной службы по финансовым рынкам России, быть в курсе существующих на сегодняшний день и практикуемых способах защиты в борьбе с корпоративными захватчиками.

- Такой семинар, на котором затрагивались вопросы корпоративных поглощений, сегодня впервые проводился на территории Хабаровского края. Обсуждались ли эти вопросы ранее на каких-либо иных форумах и съездах представителей АО ДФО и как часто вас как руководителя представительства РОФСФР в ДВФО просят разъяснить моменты, связанные с ними?

- На прошедшем в начале ноября этого года инвестиционном форуме в Приморье двое питерских докладчиков представителей консалтинговой группы обозначили ряд общих моментов по данной теме, и, на моей памяти, это был единственный случай попытки обсуждения этого вопроса на территории всего ДВФО.

Что касается частоты обращений к нам в представительство за разъяснениями по поводу угрозы корпоративного захвата, то это происходит приблизительно с периодичностью раз в месяц. Правда, оговорюсь, многие директора приходят уже после фактического смещения их с должности и сквозь потоки слез сетуют на то, что ранее считали вопросы слияния и поглощения чем-то далеким, из разряда "этого не может быть" и не уделяли им должного внимания, а оказалось...

Я довольна, что этот семинар состоялся и что, по крайней мере, 35 акционерных обществ будут внимательнее относиться к тому, что и как они делают.