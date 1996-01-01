Рисковая аккредитация под жилищное строительство

Сегодня далеко не каждый банк готов выдавать кредит под строящееся жилье. Аккредитация компании (или частного предпринимателя) в коммерческом банке под жилищное строительство становится своеобразной трехсторонней страховкой для кредитной организации (у нее в залоге оказывается объект строительства), для строителей (клиенты банка будут активнее скупать квадратные метры под ипотеку) и заемщиков (средства на постройку вносятся на целевой банковский счет, и пропажа средств исключена).

Большая часть банков Приморского края не занимается аккредитацией строительных компаний под ипотеку и до 2011 г. вряд ли будет рассматривать этот рынок как безрисковый. Сегодня работу с такими компаниями могут позволить себе лишь банки, уверенные в своих клиентах-строителях на 102%: ВТБ 24 , Дальневосточный банк, Примсоцбанк, Россельхозбанк и Сбербанк (см. таблицу). Это исчерпывающий список кредитных организаций, готовых работать со строящимся жильем.

По словам начальника управления розничного кредитования департамента розничного бизнеса ОАО «Дальневосточный банк» Вячеслава ТОГОБИЦКОГО, для успешной аккредитации в банке необходимы устойчивое финансовое положение компании-застройщика, полнота сведений по объекту строительства, положительная деловая репутация.

ВТБ24 выдает кредиты на покупку жилья в домах, которые готовы не менее чем на 40%. Пресс-секретарь ВТБ 24 по ДФО Анна ЛЕТЯГИНА уточняет: «Мы тщательно оцениваем как строительные компании, так и сами объекты ипотеки. Важно, чтобы выдерживались сроки строительства, у застройщика было стабильное финансовое состояние, отсутствие больших текущих обязательств, судебных исков и «замороженных» объектов».

Таким образом, приступая к процессу аккредитации строительной компании, банк должен быть уверен, что не только не останется при своих интересах (с недостроенным домом «на руках»), но и не оставит клиента с кредитом и без квартиры.

Начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК замечает, что банком при аккредитации обязательно будут учтены наличие лицензий и ресурсных мощностей застройщика, степень готовности объекта, а также срок его плановой сдачи в эксплуатацию. Основанием для определения такого срока может служить проектная декларация, а также разрешение на строительство.

В Примсоцбанке уделяют внимание построенным и сданным в эксплуатацию объектамза последние 2-4 года, наличию необходимой техники и оборудования, квалифицированных кадров, устойчивых связей с поставщиками.

Аккредитация строительной компании в банке дает ряд преференций и потенциальным покупателям квартир. Например, под такие проекты в Сбербанке действует новые льготные условия кредитования без промежуточного залога под поручительство физических лиц. В данном случае степень готовности дома должна быть не менее 75%.

Аккредитация малоэтажного строительства в Приморье сегодня практически не развита. Хотя строительные риски сопоставимы, полагают эксперты. Анна Летягина считает, что затянуться может как строительство многоэтажного дома, так и одноэтажного. При аккредитации дома или строительной компании банк не может точно спрогнозировать реальные сроки сдачи объекта, и риск есть всегда. «Мы внимательно оцениваем застройщиков, стараемся свести такие риски к минимуму», - отмечает собеседница «ЗР».

Илья Ткачук согласен с подобным выводом: «Конечно, риски в строительстве присутствуют всегда. Однако риски, связанные с возможной остановкой строительства малоэтажного жилья, намного ниже, чем при осуществлении строительства больших жилых комплексов. Данный факт также учитывается нашим банком при осуществлении аккредитации».

Вячеслав Тогобицкий уточняет, что порядок аккредитации строительных компаний, осуществляющих возведение многоэтажных комплексов и малоэтажных объектов, отличается незначительно, в основном перечнем предоставляемых документов по объекту строительства.

Вместе с тем, банки пока не осуществляют аккредитацию приморских компаний, занимающихся строительством индивидуальных жилых домов. Так, Анна Летягина рассказывает, что в Приморском крае ВТБ24 не сотрудничает с организациями, которые ведут строительство индивидуальных жилых домов. Банк работает с компаниями, реализующими такие дома со 100%-ной готовностью, с оформленным правом собственности на дом и землю. Также возможна выдача ипотечного кредита на покупку жилого дома, если земля в долгосрочной аренде, но ее срок должен быть не менее срока ипотечного кредита.