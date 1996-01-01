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ЦБ РФ будет следить за репутацией банкиров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Банк России совместно с Минфином ужесточают требования к руководителям и крупным владельцам акций кредитных организаций. Они не смогут занимать должности, если в прошлом имели серьезные административные взыскания или судимости за экономические или тяжкие преступления. Кроме того, ЦБ будет наказывать банки в случаях, когда информация об акционерах, размещенная на сайтах кредитных организаций, не соответствует данным, направленным в Банк России.

Как пишет РБК daily, о том, что Центробанк совместно с Минфином разрабатывает новый законопроект о деловой репутации банкиров, заявила на банковском форуме в Сочи заместитель директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Елена МУЗЫКА. По ее словам, задача законопроекта - повышение уровня ответственности и деловой репутации руководителей кредитных организаций.

Законопроект предусматривает ужесточение требований к руководителям и крупным владельцам бумаг кредитных организаций. По ее словам, руководители банков не могут иметь в прошлом серьезных административных взысканий или судимостей за экономические или тяжкие преступления. Кроме того, они не должны быть причастны к банкротству кредитных организаций или развалу банков, где возникли убытки.

Ну и наконец, руководители кредитных организаций не имеют права отказывать в помощи Банку России и АСВ, которые участвуют в восстановлении кредитных организации. По ее словам, такие лица не смогут занимать должности руководителей банков. «Все эти меры должны были существовать уже давно, тогда у нас было бы меньше кризисных явлений», - отмечает Елена Музыка. По ее словам, те же нормы будут распространяться и на собственников банков, владеющих пакетом акций свыше 20%.

Кроме того, по словам Елены Музыки, ЦБ часто сталкивается с некой коллизией, связанной со сменой владельцев кредитных организациях. Банки зачастую отправляют в ЦБ одну информацию об акционерах, а на своих собственных сайтах размещают другую.

Центробанк возмущают такого рода истории, говорит Елена Музыка. По ее словам, если у Банка России нет достоверной информации об акционерах, то регулятор может дать негативную оценку по транспарентности (открытости) банка, что может повлечь за собой трехмесячный запрет на привлечение вкладов населения. То есть на участие в системе страхования вкладов.

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