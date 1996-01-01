Кредиты наличными становятся больше и длиннее

С 1 сентября вступают в силу обновленные условия по кредитам наличными «Стартовый»и «Оптимальный». Учитывая потребности и пожелания клиентов, Примсоцбанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитамс 700 000 до 1 000 000 рублей, а срок — с 3-х до 5-ти лет. Традиционно наилучшие условия предлагаются для пенсионеров и постоянных клиентов.

«Эти дополнения позволят клиентам, с одной стороны, получить финансирование в большем объеме, а с другой — уменьшить ежемесячную нагрузку на их бюджеты за счет более длительного срока кредитования. Изменения мы планировали достаточно давно. Поэтому надеемся, что они будут с радостью встречены клиентами», — прокомментировала заместитель начальника управления